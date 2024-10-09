Актриса Александра Урсуляк рассказала о свадьбе мечты

41-летняя актриса Александра Урсуляк поделилась подробностями своей личной жизни. В интервью Газета.Ru артистка рассказала о возлюбленном и раскрыла, какой видит свадьбу мечты.

Актриса призналась, что они с избранником, скрипачом Андреем Розендентом, пока не оформили свои отношения официально. По словам Александры Урсуляк, для нее вопрос регистрации брака не является принципиально важным.

«Для меня все-таки важнее сама суть отношений, а не то, как они кем-то могут быть расценены. Мне важно, что происходит в моей жизни, а не то, что кто-то об этом может подумать», — заявила артистка.

Александра Урсуляк отметила, что не хотела бы просто «расписаться» с мужем, поскольку это слово «отвращает от желания» вступить в брак. Идеальным знаменитость считает сыграть свадьбу без официального оформления отношений.

«На мой взгляд, свадьба — это все-таки праздник. Это когда много друзей, когда все красивые, вкусная еда, хорошая погода. Я не представляю свадьбу зимой — она должна быть только прекрасным летом. Должно быть много музыки, цветов, каких-то веселых неофициальных моментов. Если можно вообще не расписываться, а просто свадьбу сыграть, то это было бы идеально», — поделилась Александра Урсуляк.

Напомним, актриса и музыкант вместе с 2013 года. У пары есть 7-летний сын Владимир. Также у Александры Урсуляк есть две дочери от первого брака с актером Александром Голубевым — Анна и Анастасия.

Ранее мы писали о том, что Александра Урсуляк раскрыла, почему развелась с мужем.