Психолог объяснил причину частых разводов

В России стремительно растет количество разводов. Согласно статистике, на 10 браков в нашей стране приходится 7 разводов. Для того, чтобы уменьшить число распавшихся семей, Министерство юстиции прорабатывает вопрос о законодательном введении обязательной процедуры примирения с психологом, предшествующей бракоразводному процессу. Насколько это поможет сохранить брак, «Вечерняя Москва» обсудила с семейным психологом Ольгой Латынцевой.

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«Конек» Ольги Латынцевой — пары, находящиеся в кризисе. Она берется за ситуации, когда, казалось бы, легче разбежаться, чем сохранить отношения. По ее мнению, если есть хоть один шанс на спасение брака — его надо спасать! Что может сделать психолог, если люди пришли в загс расторгать брак, она рассказала в интервью «ВМ».

— Ольга, существует мнение, что количество разводов увеличилось из-за того, что мы перестали быть нужны друг другу для выживания. Каждый человек может обеспечить себя и ребенка сам. Это действительно так?

— Соглашусь. После пандемии многие сферы деятельности ушли в онлайн, и это развязало женщинам руки. Теперь мать может воспитывать ребенка и обеспечивать его сама. Раньше огромное количество браков держалось благодаря совместной ипотеке, из-за того, что сложно разъехаться. А сейчас женщины стали более самостоятельны. Возможно, это компенсация за то время, когда женский труд, как и сама женщина, вообще не имели никакой ценности. Еще 100 лет назад жену можно было купить за мешок картошки!

Кроме того, от прабабушек, переживших войну и голод, нам достался страх остаться без мужчины. Все-таки поднимать ребенка в то время вдвоем было проще, чем одной. И многие женщины старшего поколения соглашались на вариант «хоть плохонький, да мой». И передавали эту установку своим дочерям.

Сегодня же не надо рубить дрова, выгуливать скотину и в трудах добывать себе пропитание. А еще можно не терпеть насилие — ни в психологическом, ни в физическом смысле! Если раньше женщина сносила побои молча из-за угроз мужа или боязни осуждения общества, которое обвинило бы ее в том, что она лишает детей отца, то теперь никто ее не осудит. А с агрессией мужа могут помочь юристы, различные фонды и омбудсмены. Поэтому и увеличилось количество разводов, особенно в больших городах! И инициаторы развода сегодня — преимущественно женщины.

— А какая самая частая причина разводов в вашей практике, за исключением критических ситуаций, вроде зависимостей и насилия?

— Чаще всего — это расхождение по интересам. Например, супруги вместе сдавали экзамены, отмечали сессию, им было весело, в 20 лет они окончили институт и поженились. А через 10 лет у него появился бизнес, а она занялась самообразованием. Теперь ей нравится читать романы, ходить на выставки и в театр. Ей хочется обсудить это с мужем, она ждет, что он будет так же смотреть на нее влюбленными глазами и хвалить, а она — держать его за руку. А муж на работе занят настолько, что ему не до театров! Он начинает раздражаться от ее претензий: что, мол, ты от меня хочешь? Я же деньги даю, что тебе еще надо?

Вспомним, что каждые семь лет клетки организма полностью обновляются. То же касается и наших интересов. Он может мечтать встречать рассветы в палатке у озера, а она будет ругаться с ним из-за того, что он не везет ее на Бали. Или она ждет, что он купит ей машину, а у него этого в планах вообще нет!

Отсутствие разговоров на важные темы, совместного времяпрепровождения и традиций приводит к тому, что в квартире оказываются два посторонних человека. Сейчас в городах нет совместной деятельности — продукты, и те нам привозят, чаще всего готовыми. Мы живем в парадигме «дети — сад — школа» и больше никаких вкладов в семью не делаем, мол, оно само как-нибудь там. Но ведь тело само себя не помоет и зубы не почистит! Так и семья без совместной работы не будет существовать.

Багаж 90-х годов

— Считается, что основной причиной съезжаться сегодня является определенный гедонизм: когда нам классно — мы вместе, когда нет — разводимся…

— Это из серии «дадим детям полную свободу, потому что их нельзя наказывать!». А если нет рамок, то да здравствуют гаджеты, нечищеные зубы и грязная одежда! Пока родители 12 часов работают, ребенок залипает в гаджетах, а в выходные они встречаются друг с другом и не понимают, что им вместе делать.

Вот эта пропаганда гедонизма пагубно сказывается на человеческих отношениях! Семья — это не столько про удовольствие, сколько про работу! На гормончиках может быть хорошо несколько месяцев, а затем надо садиться и разговаривать: сейчас нам вместе прекрасно, но что я могу сделать для того, чтобы было еще лучше? Что мы будем покупать, а что не будем? Куда будем вкладывать деньги, где отметим Новый год? А маме что подарим?

И такие совещания нужно проводить каждый день! А помимо них должны быть и романтические совещания: о чем ты мечтаешь? Куда мы могли бы съездить, чтобы не говорить там о бытовых делах? Этот гедонизм, мол, не буду ничего делать, любите меня такого, какой я есть, ведет к разрушению союза. Любить тебя таким, какой ты есть, никто, кроме мамы, не будет! Каждому в браке нужно работать над собой.

— Действительно ли поколение, выросшее в 90-е годы, в неполных семьях и при отсутствующих (они на работе) родителях, боится эмоциональной близости с партнером, и поэтому супруги не общаются на личные темы?

— Абсолютно верно! В советское время многие жили со старшим поколением. Поэтому, даже когда родители уходили на работу, дети общались с бабушками, пекли пирожки. У них был пример семьи перед глазами. А в перестройку все развалилось! Дети столкнулись с холодными родителями, которые пропадали на работе. Какие там пирожки? Мамы даже не обнимались со своими детьми! И это еще в лучшем случае. В худшем — родители пили. И отсутствие традиций в родительской семье лишает ребенка примера сосуществования в семейном союзе. Он вырастает и думает: «Женюсь, а там разберемся».

А как мы будем разбираться, если у обоих в анамнезе неполные семьи? Супруги вообще не знают, как общаться друг с другом! Вот они оба пришли домой, ну поужинали, ну телевизор посмотрели, а дальше что?

И как выстраивать диалог?

— Перед созданием семьи надо поговорить. Надо обменяться инструкциями по эксплуатации друг друга. Начать с главных вопросов: что для тебя уважение, а что — любовь? Как ты хочешь, чтобы тебя встречали, когда ты приходишь домой, — прибегали к двери или сидели тихо и полчаса не трогали? Тебе надо вкусненькое предлагать в этот момент или надо дать выдохнуть? А выходные как ты хочешь провести?

— Ко мне приходят пары, у которых этот диалог отсутствует. Они впервые начинают разговаривать в кабинете.

Помимо умения разговаривать, нужно научиться молчать! Неумение вовремя заткнуться рушит все браки! Не знаешь, что хорошего сказать? Замолчи, сиди с добрым лицом и думай. Пожелай доброго утра после сна, даже если вы поругались. Скажи «спасибо», если он помог тебе открыть банку.

Вообще комплименты важно делать. Например, стоит лишний раз сказать о том, что «мне с тобой классно пить чай», «ты приятно пахнешь», «Я так люблю с тобой гулять».

— Это очень похоже на инструкцию для женщин. А мужчинам что нужно иметь в виду, чтобы не совершить лишних ошибок в браке?

— Мужчины часто забывают говорить комплименты своей женщине, оказывать ей знаки внимания, мол, я и так ей спортивную машину купил, отпуск четыре раза в год оплачиваю! Но это же не замещает любовь! Женщине хочется чувствовать себя женщиной, ей также хочется слышать «доброе утро». Ей нужны цветы, ей важно, чтобы ее встретили в аэропорту, уточнили, как она добралась…

Девочка хочет, чтобы ее любили так, как ее любил папа, а мальчик — так, как любила мама. Но не борщ подсовывала, а хвалила, говорила: «Ты молодец! Ты супер!». А если мама этих слов не говорила, то тем более он их хочет слышать! Быть принятым, быть хорошим — потребность каждого человека! Поэтому, придя с работы, первым делом нужно сказать: «Привет, семья! Я вам принес конфет! Я очень устал, но вас люблю!». Этому нас, к сожалению, не учат. Работать и платить ипотеку учат, а прийти, переодеться, обнять всех и сказать, как сильно ты по ним соскучился, — нет!

«Когда мы вместе, никто не круче»*

— Сейчас многие ходят к психологу. Это модно. Специалисты отмечают, что люди стали чаще разговаривать. Но почему разводов меньше не становится?

— Часто люди приходят, когда очень поздно. Вот появился ребенок, и начались ссоры, значит, самое время идти к специалисту, чтобы за пару месяцев решить все вопросы. А бывает, что люди 20 лет ругаются, потом приходят ко мне и сообщают: «Вы наш последний шанс! Если вы нам не поможете — мы разведемся!». При этом работать никто не собирается. Он на диване хочет полежать, она вообще уже ничего не хочет, потому что картину над диваном уже 15 лет некому повесить… Или они вместе пили и били друг друга, а тут вдруг решили поговорить. А обид уже столько, что их надо год разгребать! Мы старые обиды разгребаем, а новые продолжают появляться и наслаиваться. И что я в этом случае сделаю? Я же не гадалка, не привораживаю и не кодирую.

Иногда психолог понимает, что спасти уже ничего нельзя, и помогает правильно выходить из отношений. А ведь это тоже нужно уметь. Надо помочь пережить стресс, чтобы никто руки на себя не наложил, детям грамотно все объяснить…

— А зачем вообще спасать брак? Если по отдельности лучше, чем вместе, то, может, и не надо держаться за союз?

— Для детей полная семья намного лучше неполной. И если есть хоть один шанс спасти брак, то в этом случае его нужно спасать! Ведь дети через 20 лет будут воспроизводить модель родительских отношений. И если сейчас в статистике разводов нам аукаются 90-е годы, то что аукнется через несколько десятилетий? Все наши слова и поступки дети повторят! Поэтому, прежде чем разрушить, надо сделать все, чтобы сохранить.

— Если убрать из брака материальную составляющую и детей, то какие преимущества современному человеку дает жизнь в браке перед жизнью соло?

— На мой взгляд, гармонично человек развивается только в паре. Мы — социальные парные животные! И беды, и победы приятно разделить с близким человеком. Мне приятно съесть что-то вкусное вместе, посмотреть фильм вдвоем. Страхи перемен, отсутствия работы, ковида тоже легче перенести, если рядом есть близкий. Люди в паре усиливают друг друга. Когда встречаются два здоровых человека, они обмениваются энергией, временем, знаниями, и каждый из них становится сильнее.

Если близкий человек 20 лет подряд говорит мне «какая ты красивая», то мне проще и легче жить, ведь исчезают многие внутренние зажимы. А именно от них и появляется огромное количество заболеваний — срабатывает психосоматика. В молодости может показаться, что с социальными функциями хорошо справляются друзья — они и комплимент скажут, и на Новый год приедут, но с возрастом друзей становится меньше. А рядом остается самый близкий человек. И даже когда общий проект под названием «дети» закончится и они выпорхнут из гнезда, то, если вам вдвоем интересно, вы придумаете новый!

Дальние родственники

— Как вы относитесь к инициативе Минюста? Не кажется ли вам, что одного сеанса с психологом для пар, решившись развестись, будет недостаточно для того, чтобы спасти брак?

— Я поддерживаю инициативу и считаю, что это прекрасная идея! Ведь нас не учат признавать ошибки и договариваться. Сегодня, после подачи заявления на развод, людям дают время подумать, но когда они думают без специалиста, то ни до чего нового не додумаются! Если дело дошло до заявления, значит, они уже передумали все, что смогли! Людей нужно научить общаться по-другому: договариваться, ходить на свидания. Если же пару сохранить нельзя, то специалист поможет ей грамотно разойтись. Ведь часто люди не могут донести друг до друга какие-то вещи, и им нужен «переводчик» с женского на мужской или наоборот.

Психолог поможет решить, как пара будет общаться дальше (а она будет общаться, если есть общие дети), кто и где останется жить, как супруги сообщат о решении другим членам семьи, с кем останутся дети.

Все это надо проговаривать, а не ругаться.

Я всегда напоминаю супругам, что они будут общаться всю жизнь, теперь они, пусть и дальние, но все же родственники. В новую фазу отношений важно перейти без спешки, критики и тревоги. Даже один такой разговор убережет огромное количество людей от сердечно-сосудистых заболеваний, алкоголизма, да и простудных заболеваний, обостряющихся в периоды стресса. Обязательно нужен медиатор — лицо, которое донесет в спокойной форме на языке примеров и притч те ценности, которые мы друг до друга доносить не умеем.

— И, подводя итоги, напомните нам главные правила счастливого брака.

— Их не так уж и много. Это умение благодарить и говорить комплименты, умение вовремя замолчать, если не можешь сказать комплимент, и традиции, которые являются «клеем» для отношений!

Досье

Ольга Латынцева — семейный психолог, преподаватель Балтийского института психологии и Московского института психологии. В 2017 году окончила факультет психологии ИВЭСЭП. Более 12 лет практики в качестве кризисного психолога. Член ассоциации спикеров СНГ CIS Speakers Association. Спикер площадок Сколково, центра «Моя карьера», «РосМолодежь».

* Цитата из хита группы «Звери»