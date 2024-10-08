Чего стоит ждать от секса с мужчиной за 40

Конечно, с каждым десятилетием сексуальная жизнь претерпевает серьезные изменения, которые не стоит игнорировать. Болезненней всего на снижение уровня либидо реагируют мужчины, как говорят многие специалисты. Мы побеседовали с Николаем Ковалевым, сексологом с 15-летним стажем, который объяснил нам особенности интимной близости для мужчин за 40.

Без физической стимуляции не обойтись

Как говорит наш эксперт, большая часть его клиентов жалуется на сложности с возбуждением.

Николай: «Если раньше удавалось добиться эрекции от одной мысли о предмете обожания, после 40 от партнера требуется непосредственная физическая стимуляция, иначе эрекции можно не дождаться».

Женщине, не знакомой с мужской физиологией и этапами изменений, может показаться, что причина отсутствия мгновенной эрекции в ней, однако сексолог успокаивает — если у мужчины нет серьезных заболеваний, после 40 лет мужчине в 70% случаев требуется помощь партнера.

На возбуждение уходит больше времени

Помимо того, что мужчине необходима стимуляция после достижения определенного возраста, время, которое уходит на прелюдию, также увеличивается. Мы прекрасно знаем, что женщине прелюдия нужна больше, чем мужчине. После 40 лет партнер также нуждается в чувственных ласках, и уже не на 10 минут. Все дело в жесткой гормональной перестройке, которая запускается примерно в 43−45 лет. Тестостерон резко идет на спад либидо не может удерживаться на прежнем уровне, даже при наличии постоянного сексуального партнера.

Оргазм становится ярче

Для взрослого мужчины секс постепенно перестает быть просто физиологическим процессом, каким он представлял близость в 20 или 30 лет. Появляется осознанность и стремление добиться эмоциональной близости с партнершей. В этом случае оргазм становится намного ярче, как для женщины, так и для самого мужчины. Как говорит наш эксперт, чуткость и внимательность зрелых мужчин — именно то, что так привлекает женщин значительно моложе их.

Возрастает риск заражения ЗППП

Как правило, женщины после 45 лет уже не так сильно переживают из-за внезапной беременности, могут даже не настаивать на использовании барьерной защиты, чему многие мужчины безумно рады. И очень зря.

Николай: «Безопасный секс — основа в любом возрасте. Если партнерша не заботится о том, используете вы презервативы или нет, мужчине стоит подумать о защите самому. Это в его же интересах».

Последствия незащищенного секса могут ударить по мужскому организму куда сильнее в 40 лет, чем в 30, когда иммунитет работает лучше.