Психолог рассказал, в каких случаях одиночество полезно

Психолог Дарья Дугенцова рассказала, в каких случаях одиночество может быть полезным.

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В беседе с Общественной Службой Новостей она заявила, что побыть наедине с собой важно, чтобы услышать себя и понять, чего на самом деле хочется.

«Социальный шум отвлекает нас от истинных желаний и потребностей», — пояснила эксперт.

Как отметила Дугенцова, очевидно, что интровертам одиночество даётся легче.

«Единение с самим собой и особенно в современном мире, в мире социальных сетей, бесконечных новостных повесток и всего, что нам мешает, очень полезно», — добавила эксперт.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала о способах избежать осенней депрессии.