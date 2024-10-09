Доктор рассказал о синдроме отложенной жизни

Доктор Елена Синолицая объяснила, что это за состояние и кто находится в зоне риска.

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В наше время буквально каждый второй испытывал на себе состояние отложенной жизни. Люди строят планы, мечтают о высокой зарплате, свободном времени и надеются, что когда-нибудь потом начнется новая интересная жизнь. «Синдромщики» живут в затяжном подготовительном моменте, не замечая, что «жить жизнь» можно сейчас.

Изначально состояние сценария или невроза отложенной жизни относилось исключительно к тем, кто работал на Севере в суровых условиях, копя деньги на будущую жизнь на юге или в Центральной части России. А когда наконец наступало время лучшей жизни, люди не знали, как распорядиться ей и своими накоплениями.

Синдром отложенной жизни часто проявляется в быту. Мы можем хранить вещи и продукты питания, чтобы использовать их потом, или беречь их на особый случай, и в итоге они просто портятся.

Ученые доказали прямую зависимость отложенной жизни от такой черты характера, как перфекционизм. Человек, всегда стремящийся к безупречности во всем, может всю жизнь ждать подходящего момента для своих целей.

Также в зоне риска оказываются и те, кому с детства прививали скупость, излишнюю бережливость и внушали, что некоторые блага нужно заслужить.

Это состояние не считается заболеванием. Ведущей проблемой являются установки и убеждения, поэтому если вы замечаете за собой сценарий отложенной жизни, лучше обратиться к психологу или психотерапевту.