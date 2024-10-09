Кто чаще всего виноват в разводах: мнение священника

В разводах чаще всего виноваты именно женщины. Такое мнение высказал священник Белорусской православной церкви, архимандрит, насельник Никольского монастыря в Гомеле Савва Мажуко.

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По его словам, жены массово уходят даже от священнослужителей. Мажуко отметил, что такая тенденция наблюдается последние несколько лет из-за популяризации психологии, публикует видео с его монологом Telegram-канал «Плохие новости 18+».

«Именно не потому, что батюшка плохой или он пьющий, или внимание уделяет детям, а потому, что матушка записалась на какие-то модные курсы коучей-психологов, которые ей рассказали, что этот брак загубил ее таланты, не позволил ей раскрыться, растоптал ее я, она достойна большего. И вот от хорошей жизни, на самом деле хорошей жизни, человек подает на развод, начинает делить детей», — посетовал архимандрит.

Священники РПЦ рассказали, как вести себя женщине, когда муж ей изменил.

РПЦ не занимается выяснением причин заболеваний у детей, а сосредотачивается на поддержке семей в трудные времена. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя высказывания протоиерея Артемия Владимирова.

Ранее священнослужитель высказал мнение, что ответственность за появление детей с аутизмом в российских семьях лежит на их родителях. Он утверждал, что причиной рождения детей с заболеваниями являются семейные грехи.