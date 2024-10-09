Сексолог объяснил, когда сон без одежды вредит интимной жизни

Сон без одежды может навредить интимной жизни в паре.

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Об этом в интервью изданию «Спорт-Экспресс» заявила врач-сексолог и психолог Елена Кондра.

По ее словам, если между партнёрами нарушен эмоциональный фон, то данная практика будет бесполезной. При этом она отметила, что секс всегда начинается за сутки до самого полового акта.

«Оцените ситуацию: не было ли ссоры до желанного момента? Доверяете ли вы своему партнёру? Сон без одежды немного улучшает интимную жизнь, но если разрушается фундамент отношений, то эта практика никак не поможет», – подчеркнула специалист.

Также очень важно, добавила медик, обратить внимание на приватность комнаты. Например, если человек испытывает нервозность и страх предстать перед другими в неподобающем виде, то это будет перекрывать любой шанс на оргазм.

Кроме того, следует оценить качество оргазма, считает Кондра. Если имеются проблемы, то нужно поработать сначала над этим вопросом наедине с собой. А уже потом начать изучать вопрос дальше в паре.

«В любом случае сон без одежды способен только усилить оргазм, а улучшить то, чего нет, невозможно», – резюмировала сексолог.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин объяснил, почему полезно спать без одежды.