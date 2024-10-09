Сексолог назвал секс-позы для максимального удовольствия

Сексолог, эксперт по отношениям Кейт Мойл рассказала, что некоторые позиции помогают не только достичь максимального удовольствия во время секса, но и укрепить интимную связь с партнером. Их специалистка перечислила изданию Red.

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Одной из них Мойл назвала позу под названием «Волшебная гора», во время которой партнеры находятся лицом друг к другу, и каждый из них гладит себя, при этом они сохраняют зрительный контакт. По словам эксперта по отношениям, по мере роста возбуждения нужно начать ласкать друг друга.

Другая поза, которую порекомендовала Мойл, называется «Тачка». В ней женщина должна встать оперевшись на руки, а мужчина — взять ее за ноги, как тачку. Специалистка уточнила, что такая позиция обеспечивает максимальное проникновение. Кроме того, она посоветовала позу под названием «Дракон», в которой женщина лежит на животе, а мужчина располагается сверху, а также секс на столешнице.

Ранее секс-эксперты назвали позы, подходящие полным женщинам. Первой из них они назвали позицию «Рэнди Райдер».