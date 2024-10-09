Как россияне справляются с ленью на работе

Согласно данным опроса, 72% россиян ленятся на работе, из них 11% часто это делают, а 61% заявили, что такое случается, но редко.

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Лишь 28% респондентов заявили, что никогда не ленятся на рабочем месте.

Результаты опроса показали, что россияне предпочитают использовать различные методы для повышения продуктивности.

Так, 66% участников исследования отметили, что позволяют себе немного отдохнуть или делают перерывы для восстановления сил. 35% респондентов борются с ленью усилием воли.

Каждый третий опрошенный (33%) выпивает кофе. Столько же (33%) переключаются на более интересные задачи. 28% разбивают большие проекты на мелкие и решают их шаг за шагом. 19% мотивируют себя мыслями о результате, таком как зарплата, премии или бонусы.

Ещё 12% участников используют сладости как способ поднять настроение. 10% переключаются на чтение профессиональной литературы, просмотр курсов или включают музыку. 10% общаются с энергичными коллегами для повышения мотивации, 8% делают зарядку, чтобы вернуть себе бодрость.

Всего в исследовании сервиса «Работа.ру» приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

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