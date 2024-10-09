Психолог рассказал, как сохранить ментальное здоровье осенью

Чтобы сохранить ментальное здоровье осенью, нужно не переоценивать свои силы и заранее подготовить себя к переменам, поделилась с «Радио 1» клинический психолог Дарья Сальникова. По ее словам, сезонная депрессия в этот период связана со сменой погоды и сокращением светового дня.

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«Не переоценивать свои силы. Когда вы приезжаете из отпусков важно постепенно входить в работу и распределять силы. Можно снизить интенсивность и включенность в работу, немного снизить ожидания от своих результатов. Чтобы не было разочарований, надо не очаровываться своими силами и предвосхищением результатов», — подчеркнула психолог.

Она добавила, что нужно готовить себя к изменениям заранее, потому что перемены — это стресс, к которому необходимо адаптироваться, дать себе время и возможности для этого. Важно осознать, что человек может успевать не все, больше уставать, есть и спать, и в этом нет ничего ужасного.

Если же осенняя депрессия все-таки настигла, то стоит признаться себе в необходимости помощи, а не ругать себя за это состояние. В таком случае нужно попросить помощи у родных и специалистов, подытожила Сальникова.

Ранее психолог Ольга Романив рассказала, что повысить уровень так называемых гормонов счастья, таких как эндорфины, дофамин, серотонин и окситоцин, можно с помощью физической активности и хорошего сна. По ее словам, эмоциональное благополучие возможно и без лекарств.