Психолог рассказал, почему мужчины бьют женщин

В ряде случаев агрессоры не могут «победить в споре», это толкает их на насилие.

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Терпеть подобное поведение нельзя.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Когда человек бьёт, то он в этот момент агрессирует. Почему мужчины бьют женщин? В этот момент он показывает своё превосходство. То есть он не может победить её в споре вербальном, найти с ней контакт. У него куча агрессии, которая активируются посредством его собственных страхов и мыслей. Мысли влияют на его эмоциональный фон. У него эта агрессия закипает, и он понимает, что он может прибегнуть к насилию. Суть в том, что женщина при любых вариантах не может дать сдачи, женщина физически слабее».

Иногда женщина искажённо воспринимает своего агрессивного партнёра из-за неправильного поведения её отца, отметила психолог.

«Когда мужчина бьёт, то сложно воспринять, что в этот момент он может кого-то любить. Он причиняет боль и оставляет синяки. Как можно связать невероятную боль с любовью? Это может сделать только женщина, у которой сильно травмирована психика. В детстве папа бил, например, и говорил, что бьёт, потому что любит. Эта травматическая связка приводит к тому, что женщина может долго терпеть побои, потом её психика абсолютно разрушается, у неё возникает стокгольмский синдром, выученная беспомощность. Но это не про любовь, а про разрушение психики и агрессора».

Ранее психолог перечислила качества «зрелой и самодостаточной» личности. Важные показатели — это удовлетворённость собой и спокойное отношение к критике.