Что стоит за синдромом избегания реальности

Самоотверженные марафоны на работе, неукоснительное следование нормам ЗОЖ, бесконечное студенчество, когда, получая один диплом, тут же устремляешься за другим… Оказывается, всё это может быть не просто проявлением целеустремлённости и жизненных принципов. Часто даже наоборот – за всеми этими достижениями стоит синдром избегания реальности. Но психологи считают, что иногда бежать от реальной жизни даже полезно. Если не пересекать черту, когда это становится опасно.

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Новые ощущения

Недельный отпуск Мария провалялась в постели, глотая сериалы. Оглянуться не успела, как прошли семь дней. Так и не был закончен мелкий ремонт на балконе, вещи в шкафу остались лежать в беспорядке, и шарф, который Маша собиралась закончить вязать, смотрел на неё немым укором. И только кошка, которую хозяйка так и не отвезла на стрижку, была довольна отсутствием активности в жизни Марии.

«У меня было запланировано столько дел! Я же не сделала ровным счётом ничего, – сокрушалась Маша. – Но я просто не могла, мне было так хорошо лежать зажатой между двумя одеялами и наблюдать за чужой жизнью, такой далёкой от суровой реальности».

От суровой реальности в момент просмотра сериалов уходила и сама Маша. Да, дела были не сделаны, зато она отдохнула.

«Само по себе стремление уйти от реальности – это психологический механизм адаптации, попытка психики защитить себя от нежелательных внешних впечатлений. Человек погружается в новые ощущения, чувствует удовольствие от, например, погружения в мир, созданный писателем-фантастом. А его психика получает передышку для отдыха и восстановления. Потом человек возвращается к своей обычной деятельности, хорошо себя чувствует, эффективно решает все жизненные задачи», – пояснила психолог Анна Митрофанова.

Выбор аристократов

Избегание реальности – понятие не новое.

«Ещё в середине XIX века возникло "осознанное бегство" в эмоциональном и мыслительном планах, – рассказала Анна Митрофанова. – Общественные потрясения и экономические изменения привели к тому, что у людей возникла потребность хотя бы ненадолго отвлечься. Появился термин «эскапизм», который в первую очередь нашёл своё воплощение в литературе, театре, живописи».

Первыми экскапистами называют писателей и художников эпохи романтизма. Убежав от действительности, они «позвали» за собой и нас в созданные ими картины, романы, пьесы.

Стремлением к экскапизму объясняют и популярные в то время гранд-туры – многомесячные путешествия по Европе, которые в образовательных целях совершали аристократы.

Сегодня благодаря развитию информационных технологий возможности ухода от реальности стали гораздо шире: социальные сети, компьютерные игры, онлайн-кинотеатры.

«Вечером после работы я просматриваю короткие видеоролики в соцсетях, это очень расслабляет мозг. Я забываю в этот момент обо всём, – признаётся знакомая Виктория. – Но я прямо ставлю себе будильник, потому что могу так просидеть и час, и два, и три».

Эскапизм не считается патологией, болезнью. Это естественная защитная реакция организма на тяжёлые события, стресс. Зигмунд Фрейд считал эскапическое фантазирование неотъемлемым элементом жизни человека. Он говорил, что жизнь слишком тяжела и приносит слишком много боли, и важны средства, которые дают нам облегчение.

Все мы периодически становимся эскапистами, но даже не задумываемся об этом. К способам ухода от реальности относится просмотр фильмов, посещение театров или концертов, занятия спортом, танцами, погружение в учёбу или работу – всё это помогает отвлечься от личных или бытовых проблем, переключиться и не зацикливаться.

«Но важно понимать, что не все виды такого избегания реальности нормативны, – отметила Анна Митрофанова. – Например, признаками патологического избегания реальности может быть бездумный шопинг, зависание в социальных сетях и компьютерных играх вместо выполнения рабочих обязанностей, нежелание общаться с членами семьи и пребывание в мире грёз, переедание и даже употребление психоактивных веществ».

Например, одно дело поиграть в компьютерную игру минут тридцать, но совсем другое – забыть про еду, сон и свои обязанности и не вставать из-за компьютера днями и ночами.