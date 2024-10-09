Как бороться с «синдромом самозванца»

Иногда подсознание человека может создавать препятствия на пути к успеху, и тогда даже самые простые задачи становятся сложными. Одним из таких препятствий является «синдром самозванца», который, как сообщила бизнес-психолог Ольга Никитина-Кузякова, можно преодолеть.

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По словам психолога, «синдром самозванца» часто возникает у амбициозных и успешных людей, которые могли бы избежать многих проблем, если бы смогли справиться с этим внутренним состоянием.

«Один из признаков "синдрома самозванца" – вечная погоня за совершенством и разочарование от того, что не удается достичь идеала», – пояснила Никитина-Кузякова.

Эксперт уточнила, что такие люди часто ощущают себя недостаточно хорошими руководителями, родителями, супругами, однако при этом они могут быть успешными и востребованными по общепринятым стандартам. По словам Никитиной-Кузяковой люди с «синдромом самозванца» склонны объяснять свои успехи случайностью и боятся, что их достижения обусловлены не их усилиями, а стечением обстоятельств или чьими-то другими заслугами.

«Из-за этого они не верят в свои силы и не могут адекватно оценить себя как личность или профессионала в своей сфере», – отметила психолог.

Также люди с этим синдромом убеждены, что успех невозможен без огромных усилий, добавила эксперт в разговоре с РИАМО. Они часто перегружают себя работой или берут на себя лишние обязанности, что приводит к нервному истощению. Все это негативно сказывается на самооценке, карьере, бизнесе и личной жизни – эти люди не могут в полной мере наслаждаться успехами и получать радость от достижений.

Чтобы избавиться от «синдрома самозванца», специалист рекомендует научиться спокойно относиться к неприятностям, а также уметь управлять своим мышлением и переходить от намерений к действиям.

Отметим, что люди, которые себя оценивают адекватно, осознают свои реальные возможности, навыки и знания. Они умеют соотносить их с поставленными задачами и требованиями общества, что помогает им достигать своих целей. Психологи уверяют, что самооценку и уверенность в себе можно развить с помощью несложных практик.