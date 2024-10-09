Как пережить осеннюю хандру

Заморозки, сокращение светового дня, пасмурная погода — все это оказывает влияние на наше ментальное здоровье. Осенью многие чувствуют усталость и упадок сил, а некоторые сталкиваются с депрессивными состояниями. Об этом во вторник, 8 октября, рассказала клинический психолог Дарья Сальникова.

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Она объяснила, что осенняя депрессия вызвана изменением климата и перестройкой организма.

«Многие недооценивают важность этих факторов, но они влияют на психику. Снижается уровень витамина D из-за недостатка солнца, что также сказывается на самочувствии», — отметила врач.

Психолог добавила, что сентябрь и октябрь часто связаны с интенсивной работой после летнего отдыха, что также может привести к упадку настроения.

«Люди ожидают, что смогут многого достичь, но чрезмерные усилия могут привести к переоценке своих возможностей. В результате энергии не хватает, и появляется меланхолия и усталость», — пояснила Сальникова.

Для того, чтобы поддержать свое ментальное здоровье, психолог порекомендовала не переоценивать свои силы: после отпуска важно постепенно возвращаться к рабочему ритму, распределяя нагрузку. Также следует снизить интенсивность работы и умерить ожидания, чтобы избежать разочарований. Нужно подготовиться к переменам, отметила эксперт. По ее словам, любые изменения — это стресс, и организму нужно время для адаптации. Нужно позволить себе принять тот факт, что можно уставать, больше спать или есть — это нормально.

Сальникова подчеркнула в беседе с «Радио 1», что лучше заранее готовиться к переменам, чтобы осенью не столкнуться с резким ухудшением настроения.

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