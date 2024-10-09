Депутат высказалась о заключении брачных договоров

Не стоит «настраивать» молодёжь на расставание.

Юноши и девушки, вступая в романтические отношения, должны ориентироваться на построение «долгой семейной жизни».

Об этом первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства сообщила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Мы не говорим о том, чтобы отменить [брачный договор — прим. ГМ]. Мы говорим о том, что начинать семейную жизнь с мысли о безопасном разводе не в наших традициях. Сам факт такого договора, который заключается в тот момент, когда влюблённый юноша делает девушке предложение руки и сердца, становится на колено и даёт колечко: «Будь моей женой». Дальше они говорят: «Ну, хорошо. Садимся за стол, теперь будем думать, как мы будем делить имущество, когда мы будем разводиться». Такого у нас не было никогда, и это совершенно не про наши традиционные ценности. Хочу напомнить, что век назад на 150 миллионов жителей России было всего лишь около 400 разводов. Сейчас нам главное при разговорах с молодёжью не настраивать их на то, что есть какие-то варианты задумываться о разводе в тот момент, когда ты делаешь первый шаг к большой и долгой семейной жизни. Вопрос по «холодный расчёт». Когда заключается любой договор, когда вы подписываете любую бумагу, вы должны подписывать его с полным пониманием текста документа. Вы понимаете, какое решение вы принимаете. Мало того, что это холодный расчёт, там же ещё есть очень много составляющих, которые тяжело оценить. Допустим, даже если прописывают, что один из родителей, муж, работает, что у него есть заработная плата, он вкладывает в выплаты по ипотеке, ремонт делает в квартире. Жена с детьми дома сидит, обеды готовит, убирается, стирает, гладит. Как это можно поделить? Как это прописать в брачном договоре? Хотя, прописывают. Больно, наверное, девушке такое подписывать, но приходится. Это настолько не в наших традиционных ценностях — высчитывать, раскладывать. Получается, мы настраиваем пару на то, что их брак временный».

Брачным договором признаётся соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Об этом говорится в статье 40 Семейного кодекса РФ.