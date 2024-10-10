Эксперт поделилась, что такое боязнь денег и как от нее избавиться

Некоторые люди не могут начать зарабатывать много из-за психологических проблем, рассказала бизнес-психолог Ольга Никитина-Кузякова. Им мешает страх перед деньгами, сообщает РИАМО.

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Эксперт рассказала, что все ограничения человеку выставляет его подсознание. Многие люди боятся зарабатывать, например, из-за влияния устаревших стереотипов о том, что деньги портят человека. Некоторые просто не знают, как распорядиться большим доходом.

Такой страх может возникнуть не только у наемных работников, но и у руководителей или владельцев бизнеса. При этом психологический «потолок» может быть разным – у одних это 100 тысяч рублей, у других – 10 млн.

Самоограничения плохо влияют на развитие бизнеса, становятся причиной спадов и кризисов. Для достижения целей необходимы четкое понимание конечного результата и отсутствие внутренних ограничений.

Психолог отметила, что, как правило, самостоятельно избавиться от внутренних запретов у людей не получается. Она порекомендовала пройти диагностику, чтобы осознать проблему и пути ее решения, и проконсультироваться с психологом, психотерапевтом или бизнес-психологом.

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