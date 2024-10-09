Психолог рассказал, откуда берется навязчивое желание грызть ногти

Привычка грызть ногти и обкусывать кожу вокруг них называется онихофагия. С чем связано это пристрастие и какие последствия оно может вызвать, «Клопс» узнал у клинического психолога, психотерапевта Марка Краснощёкова.

Согласно международной классификации болезней, онихофагия носит невротический характер и считается признаком эмоционального расстройства.

«Навязчивое желание откусить кусочек ногтя формируется с детства под воздействием стресса. Этой привычке подвержены 35% детей», — отметил специалист.

Часто и взрослые люди имеют подобную манеру. В условиях стресса, страха или тревоги появляется неосознанное желание грызть ногти.

Причины онихофагии

Тревожность,Чувство вины,Чрезмерные нагрузки (физические и эмоциональные),Неблагополучная семейная обстановка.

Чем опасна безобидная привычка

«Это негигиенично. От грязных рук человек может заразиться вирусами, бактериями и грибками. Есть риск инфекционных заболеваний кожи и ногтей», — прокомментировал Краснощёков.

К тому же онихофагия вызывает деформацию ногтевой пластины и воспаление кожи вокруг неё, добавил психолог.

Как избавиться от навязчивой манеры

Это можно сделать самостоятельно либо с помощью клинического психолога. Если не получается следить за своими действиями и привычка сохраняется, можно попробовать другое средство.

«Обработайте ногти бесцветным лаком, содержащим бензоат денатония. Это самое горькое из известных химических соединений. Неприятный вкус препятствует привычке грызть ногти», — обратил внимание специалист.

Чтобы успокоить нервную систему, которая запускает импульсивное поведение, необходимо сократить употребление кофеина, сахара и алкоголя, заключил психолог.

Доктор рассказал о привычке ковырять в носу.