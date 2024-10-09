Психолог дала четыре совета о том, как полюбить людей

Справиться с мизантропией, под которой специалисты понимают не просто нелюбовь к людям, а разочарование в человеческой природе в целом, поможет признание такой проблемы и позитивное мышление, рассказала «Узнай.ру» психолог Мария Курт. По ее словам, от мизантропии страдают не только тот, кто не принимает других, но и окружающие его люди.

Психолог отметила, что преодоление мизантропии — сложная задача, требующая помощи специалиста. Первостепенно, по ее мнению, — признать существование проблемы.

Важно разобраться, чему именно в жизни мешает мизантропия. Определение проблемы — уверенный шаг к её решению. Кроме того, следует подумать о своих ожиданиях от людей. Часто мизантропия возникает из-за несоответствия реальности нашим идеализированным представлениям. Надо постараться быть более реалистичными в своих ожиданиях и не забывать, что все мы несовершенны, — подчеркнула Мария Курт.

Для успешной борьбы с нелюбовью к другим людям важно найти начать мыслить позитивно и находить в окружающих положительные черты. Также психолог порекомендовала чаще сосредотачиваться на приятных эмоциях и воспоминаниях — все это в целом поможет настроиться на нужный лад.

Если нет возможности справиться с мизантропией самостоятельно, следует обратиться к специалисту. Психолог или психотерапевт направит и даст возможность разобраться в причинах такого состояния и разработает план по его преодолению. «Излечить» мизантропию — это не просто исправить отношение к людям, а изменить себя: начать мыслить позитивно и замечать всё положительное по отношению к себе. Это требует усилий и времени, но результат стоит того, — заключила врач.

Ранее психолог Ольга Романив рассказала, что физическая активность способствует повышению в организме так называемых гормонов счастья — эндорфинов, дофамина, серотонина и окситоцина. Также справиться с плохим настроением помогает качественный сон, в то время как недосып, наоборот, приводит к дефициту серотонина и дофамина, что чревато усталостью, раздражительностью и депрессивными состояниями.