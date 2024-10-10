Как советское прошлое влияет на страх больших заработков сейчас

Психолог Никитина-Кузякова: советские стереотипы могут мешать увеличить доход. Эксперт считает, что большинство из тех, кто не может зарабатывать много, на самом деле просто боятся делать это. Страх часто связан с подсознательными установками, стереотипами из прошлого и неумением распоряжаться крупными суммами. Причём это касается не только наёмных работников, но и владельцев бизнеса.

© Секрет Фирмы

Откуда берётся страх перед большими деньгами

Бизнес-психолог Ольга Никитина-Кузякова сказала РИАМО, что одна из причин страха больших денег — стереотипы из советского прошлого. По её словам, тогда считалось, что деньги портят людей, а большие доходы бывают только у нечестных.

Ещё страх появляется от незнания, как распорядиться крупной суммой, добавила специалист. Это касается и предпринимателей.

Самоограничения мешают в бизнесе

Психолог отметила, что у каждого свой финансовый потолок: для кого-то огромная сумма — это 100 000 рублей, а для кого-то большие деньги — это 10 млн рублей. Подобные самоограничения, считает она, часто становятся причиной кризисов и спадов в бизнесе.

Некоторые родители разрешают своим детям зарабатывать карманные деньги самостоятельно. Ранее инвестор Евгений Ходченков объяснил, стоит ли это делать и какие нюансы придётся учесть.