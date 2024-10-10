Почему люди считают себя правыми, даже если ошибаются

Новое исследование раскрывает, почему ваша уверенность в своей правоте во время спора может оказаться заблуждением. Ученые установили: люди склонны полагать, что обладают всей необходимой информацией для принятия решения или обоснования своей позиции, даже если это не так. Это явление получило название «иллюзия адекватности информации». Исследование опубликовано в PLOS ONE.

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«Мы обнаружили, что люди редко задумываются о том, нужна ли им дополнительная информация для более обдуманного решения. Если людям предоставить несколько данных, которые создают кажущееся целостным впечатление, большинство из них скажет: "Да, это похоже на правду", и примут решение на основе этого», — отметил один из авторов исследования Ангус Флетчер из Университета штата Огайо.

В исследовании приняли участие 1261 американец. Все испытуемые были разделены на три группы. Каждой было предложено прочитать статью о вымышленной школе с нехваткой водоснабжения. Первая группа читала только причины, по которым школе следует объединиться с другой школой, у которой есть водоснабжение; вторая — только причины остаться отдельной и надеяться на другие решения; третья — все аргументы как за объединение, так и против него.

Результаты показали, что участники, ознакомившиеся только с половиной информации, были более уверены в правильности своего решения, нежели те, кто получил полную картину. Более того, первые полагали, что большинство людей сделали бы такой же выбор.

Однако когда обладатели «однобокой» информации позже ознакомились с доводами другой стороны, многие были готовы изменить свое мнение.

«Это не всегда может сработать, особенно в вопросах, связанных с идеологией. В таких случаях люди могут не доверять новой информации или интерпретировать ее в свете своих прежних взглядов. Но большинство межличностных конфликтов не касается идеологии. Это просто недопонимания, возникающие в повседневной жизни», — подчеркнул Флетчер.

Это исследование дополняет понятие «наивного реализма» — веры в то, что субъективное понимание ситуации является объективной истиной. Ученый советует убедиться, что вы знаете все аспекты ситуации, прежде чем занимать позицию или принимать решение.