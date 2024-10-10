Психолог рассказал, чем могут быть опасны практики для ментального здоровья

Популярные практики для поддержания ментального здоровья, такие как медитации, могут привести к негативным последствиям. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» кандидат медицинских наук, клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Валерия Кузнецова.

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«Интерес к практикам для поддержания ментального здоровья продолжает расти. Например, для медитаций нет абсолютных противопоказаний, однако в ряде случаев она может иметь негативный эффект: это эмоциональная подавленность, тяжелые психические травмы в прошлом, серьезные психические расстройства, такие как шизофрения, биполярное расстройство. Тем, кто решил заняться йогой, также следует обратить внимание на список заболеваний, которые могут ограничить ваши возможности участия в практиках», – сказала Кузнецова.

По словам эксперта, среди рисков медитаций – обострение психических расстройств и возникновение воспоминаний об эмоциональных потрясениях, которые могут спровоцировать повторение психологической травмы.

«У относительно здоровых людей глубокое погружение в медитацию способно поднять подавленные воспоминания, эмоции и переживания, что может привести к ретравматизации и необходимости психологической помощи. У лиц с психическими расстройствами участие в практиках может привести к острому психозу, суицидальным мыслям и действиям», – пояснила Кузнецова.

В целом, отмечает эксперт, без наличия противопоказаний практики по поддержанию ментального здоровья могут помочь снизить тревожность, справиться со стрессом, улучшить эмоциональное состояние и концентрацию внимания. Однако для лечения серьезных заболеваний необходима помощь врача, подчеркнула она.

«К заявлениям о том, что такие практики могут излечивать серьезные болезни, такие как рак, нужно относиться скептически. До сих пор отсутствуют научные доказательства этого. Также, выбирая альтернативные методы лечения, пациенты могут упустить драгоценное время и столкнуться с тем, что заболевание перешло в опасную стадию», – заключила Кузнецова.

Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября.