Психолог объяснил, почему девушкам нравятся «плохие парни»

Барышня и хулиган — романтичное сочетание, но только для киноиндустрии. Впрочем, многих представительниц прекрасного пола привлекает образ брутального мачо. В Международный день девочек специалист Московской службы психологической помощи Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Игонина рассказала «Вечерней Москве», почему девушкам могут нравиться «плохие парни».

© Вечерняя Москва

Называть мужчин «плохими парнями» впервые начали в голливудском кинематографе — в фильмах про гангстеров и ковбоев. Основные черты таких героев — выраженная мужская энергия и лидерские качества, смелость, безграничная уверенность в себе, умение привлечь внимание, бескомпромиссность и настойчивость. И хотя многое из перечисленного на деле оказывается лишь иллюзией, общее впечатление о настоящей мужественности «плохого парня» практически безупречно.

«Мужественность — это прекрасно. Только далеко не все способны отличить ее от чересчур романтизированного современностью "плохиша". А ведь ему в жизни, а не в фильме, присущи еще и эгоизм, грубость, склонность к ревности, абьюзу, а также отсутствие эмпатии, игнорирование чужих потребностей и желаний», — отметила специалист.

Почему же девушкам нравятся «плохие парни»

По мнению эксперта, основные причины серьезного увлечения некоторых девушек именно таким типажом мужчин:

Неуверенность в себе, заниженная самооценка

Это наиболее частое объяснение тому, почему «плохой парень» становится для некоторых девушек кумиром — особенно для совсем юных. Ведь кажется, что именно рядом с таким мужчиной его избранница вызовет восторг и зависть у окружающих.

Стремление чувствовать себя защищенной

В этом случае для девушки очень важно, чтобы мужчина мог постоять за нее в любой ситуации. Вот только нужно учесть, что «плохой парень» может быть грубым и по отношению к своей избраннице.

Бунт против принципов воспитания

Достаточно часто «хороших девочек» воспитывают в строгости. Чрезмерная требовательность в соблюдении приличий часто оборачивается осознанным протестом и желанием сделать наоборот.

Личностные особенности отца

Огромное значение в построении собственных отношений имеет пример родителей. И если случались конфликты, в которых мужчина вел себя агрессивно, то для дочери такая модель будет привычной.

Потребность в самовыражении

«Плохой парень» — просто идеальный вариант в случае, когда девушка эмоционально зажата и не может быть самой собой. С ним можно делать все, что заблагорассудится, проявлять максимум спонтанности и раскованности.

Скука, жажда острых ощущений

Кому из нас иногда не хочется экстрима? Только в одиночку это может быть страшновато, а вот если есть соответствующая компания, то точно не соскучишься.

Желание перевоспитать

В любом классическом сюжете мелодрамы с плохим парнем есть страстная любовь и перевоплощение главного героя в примерного мужчину мечты. Некоторые девушки считают подобное «исцеление» своей миссией.

Также специалист добавила, что за свою практику заметила закономерность, что у девушек в качестве парней обаятельные хулиганы и бунтари уверенно считаются желанными персонами, а вот лидерами среди кандидатов в мужья остаются «хорошие парни».

«Они рассудительные, осторожные и размеренные. Словом, подчас полные антиподы «плохих». Однако семейное счастье обретается не с определенными типажами или характерами, не с представителями подходящего знака зодиака или социального статуса, а с любимым человеком, который отвечает взаимностью», — заключила психолог.

Бесплатную психологическую поддержку можно получить по телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.