Эксперт: спорт не всегда улучшает психоэмоциональное состояние

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, что занятия спортом не всегда улучшают психоэмоциональное состояние.

«Для одних людей физическая активность — путь к душевному равновесию, для других — не столь важный аспект», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, для некоторых внутреннюю гармонию и уверенность приносят другие занятия, например коллекционирование, ремонт техники или изучение искусства.

Важно при любом занятии ставить перед собой конкретные цели и сроки и главное — выполнять обещанное самому себе, добавила психотерапевт.

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