Пять типов мужчин, которым нужна мама, а не любовница

«Ах, какой он замечательный. Мне хочется заботиться о нем, готовить ему борщ и гладить рубашки», — примерно так думает в один прекрасный день любая женщина.

И все бы хорошо, если бы это была игра в обе стороны, а не вариант «усыновления» инфантила сильной дамой.

В отношениях между мужчинами и женщинами очень важно, чтобы партнеры были на равных.

«Однако иногда можно встретить мужчин, которым больше нужна заботливая мама, чем полноценная партнерша. Такие отношения вряд ли принесут счастье и гармонию, потому что вместо равноправного союза женщине придется взять на себя роль воспитателя и опекуна», — рассказывает психолог Марат Вахитов.

Вот пять типов мужчин, от которых стоит держаться подальше, если вы ищете настоящую любовь, а не роль заботливой «мамочки».

Маленький мальчик

Этот тип мужчины постоянно ищет женскую опеку. Его поведение формируется под сильным влиянием его настоящей мамы, которая всегда была рядом, готовая решить любые его проблемы. В результате он ожидает, что его партнерша возьмет на себя все обязанности, начиная от бытовых вопросов до принятия решений за него.

«Такой мужчина вряд ли будет самостоятельным и готовым к ответственности. Если вы чувствуете, что вам приходится выполнять все его дела и напоминать о базовых вещах, таких как работа или уход за собой, то, скорее всего, перед вами "мальчик», — утверждает психолог.

Вечный подросток

Этот мужчина никогда не повзрослеет. Ему трудно взять на себя ответственность за свою жизнь, карьеру и отношения. Он постоянно нуждается в том, чтобы его кто-то направлял, организовывал его день, следил за его здоровьем и поддерживал. В нем нет инициативы для решения собственных проблем, и, что хуже всего, он не видит в этом ничего плохого. Отношения с таким мужчиной могут превратиться в бесконечную борьбу за его мотивацию и успехи, но на самом деле он просто ищет кого-то, кто будет заботиться о нем, как мама.

Папин принц

Этот тип мужчины привык получать все без усилий. Возможно, его родители баловали его всю жизнь, и теперь он ожидает того же от своей партнерши. Он хочет, чтобы его желания удовлетворялись мгновенно и без возражений. Он избегает ответственности и привык к тому, что ему все дают «на блюдечке». «Папин принц» может показаться обаятельным и привлекательным, но со временем его эгоцентричное поведение станет обузой. Ему нужна не партнерша, а человек, который будет выполнять все его прихоти и поддерживать его завышенные ожидания от жизни.

Хронический неудачник

Этот мужчина всегда находится в проблемах, но никогда не решает их сам. Он постоянно жалуется на свою жизнь, работу, коллег и друзей, но не предпринимает никаких шагов, чтобы изменить ситуацию. Он ждет, что кто-то придет и решит все за него.

«В отношениях с таким мужчиной вы быстро окажетесь в роли мамы, которая все время решает его проблемы и вытаскивает его из кризисов. Он не берет ответственность за свои действия и будет постоянно искать в вас поддержку, чтобы оправдать свои неудачи», — говорит Марат.

Манипулятор-жертва

Этот тип мужчины склонен выставлять себя жертвой обстоятельств и манипулировать окружающими, чтобы добиться своих целей. Он всегда найдет, кого обвинить в своих проблемах, будь то работа, друзья, семья или даже вы. Ему выгодно оставаться в роли беспомощного ребенка, чтобы вызвать у вас чувство жалости и заставить вас взять на себя ответственность за его жизнь. Он может использовать эмоциональное давление, чтобы заставить вас заботиться о нем, при этом он редко вкладывает усилия в развитие отношений или помогает вам.

Что делать, если вы встретили такого мужчину?

Если вы уже состоите в отношениях с мужчиной, который проявляет подобные черты, первое, что стоит сделать — поговорить с ним открыто. Объясните, что вы хотите равноправного партнерства, а не роли его матери. Если он готов меняться и работать над собой, можно попробовать помочь ему стать более самостоятельным. Однако если он не видит проблемы в своем поведении, возможно, стоит пересмотреть ваше отношение к таким отношениям и подумать, готовы ли вы продолжать их в таком формате.

Не бойтесь ставить свои потребности на первое место. Вы заслуживаете партнера, который будет вам поддержкой и опорой, а не обузой, требующей постоянной заботы.