Психолог назвала профессии, которые часто вызывают проблемы с психикой

Военные, спасатели, педагоги и социальные работники находятся в основной группе риска развития проблем с ментальным здоровьем. Об этом сообщила кандидат психологических наук, доцент кафедры детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Ольга Каяшева, передает Агентство городских новостей «Москва».

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«В первую очередь можно привести те профессии, которые сопряжены с высокой опасностью для жизни человека, например, военные, пожарные, спасатели. Также вполне мирные профессии несут риски для ментального здоровья человека. Среди них – педагоги, социальные работники, секретари, представители творческих профессий (актеры, журналисты)», – рассказала специалист.

По ее словам, любая профессиональная деятельность может привести к проблемам с психическим здоровьем при наличии переработок, некорректном планировании труда, высокой неопределенности и низкой оплаты труда. Также личностные особенности самого человека могут стать основой для развития проблем с ментальным здоровьем.