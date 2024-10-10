Психолог дал советы, как перестать нервничать и сохранять спокойствие

Психологи на каждом шагу говорят о том, что забота о своем эмоциональном состоянии должна быть на первом месте. В современных реалиях, когда стресс преследует жителей мегаполиса ежедневно, крайне важно уделять внимание не только телу, но и разуму. В Telegram-канале столичного департамента соцзащиты медицинский психолог реабилитационного центра "Бутово" Дмитрий Крючков дал москвичам рекомендации, которые помогут сохранить ментальное здоровье в норме.

Первым делом важно установить режим дня.

"Это создает ощущение стабильности и контроля. Регулярное время подготовки ко сну и пробуждения, время для работы и отдыха - все это помогает организму работать в режиме оптимальной продуктивности", - говорит специалист.

Также нужно практиковать медитацию, так как это простой способ расслабиться и сосредоточиться на настоящем моменте. Достаточно просто закрыть глаза и сосредоточиться на дыхании в течение 10-15 минут.

Не нужно забывать и о физической активности. Регулярные занятия бегом, плаванием или йогой помогут поддержать тело в форме и будут способствовать выработки эндорфинов - "гормонов счастья".