Психолог дал советы, как перестать нервничать и сохранять спокойствие

Психолог дал советы москвичам, как перестать нервничать и сохранять спокойствие
Психологи на каждом шагу говорят о том, что забота о своем эмоциональном состоянии должна быть на первом месте. В современных реалиях, когда стресс преследует жителей мегаполиса ежедневно, крайне важно уделять внимание не только телу, но и разуму. В Telegram-канале столичного департамента соцзащиты медицинский психолог реабилитационного центра "Бутово" Дмитрий Крючков дал москвичам рекомендации, которые помогут сохранить ментальное здоровье в норме.
Первым делом важно установить режим дня.
"Это создает ощущение стабильности и контроля. Регулярное время подготовки ко сну и пробуждения, время для работы и отдыха - все это помогает организму работать в режиме оптимальной продуктивности", - говорит специалист.
Также нужно практиковать медитацию, так как это простой способ расслабиться и сосредоточиться на настоящем моменте. Достаточно просто закрыть глаза и сосредоточиться на дыхании в течение 10-15 минут.
Не нужно забывать и о физической активности. Регулярные занятия бегом, плаванием или йогой помогут поддержать тело в форме и будут способствовать выработки эндорфинов - "гормонов счастья".
"Важно еще и общаться с окружающими. Социальные связи играют важную роль в поддержании психического здоровья. Регулярные встречи с друзьями, семьей и коллегами помогут чувствовать связь с миром и снизить уровень стрессового состояния", - заключил психолог.