Почему люди считают себя правыми, даже если ошибаются

Новое исследование раскрывает, почему люди часто упрямо цепляются за свои убеждения, даже когда им представлены доказательства их неправоты. Исследователи определили феномен, известный как «иллюзия достаточности информации», когда люди ошибочно полагают, что обладают всеми необходимыми знаниями для формирования обоснованного суждения.

Исследование, опубликованное в PLOS ONE, включало 1261 участника, которым были представлены односторонние аргументы о вымышленной школе. Несмотря на то, что у них была неполная информация, большинство участников выразили высокую уверенность в своих решениях и предположили, что другие согласятся с ними.

Хотя эта иллюзия может привести к упрямству и конфликтам, исследование также предлагает «проблеск надежды». Когда испытуемым была представлена дополнительная информация, некоторые участники были готовы пересмотреть свои первоначальные убеждения.

Это говорит о том, что активно разыскивая разнообразные перспективы и оспаривая наши предположения, мы можем преодолеть «иллюзию достаточности информации» и принимать более обоснованные решения.