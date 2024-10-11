Адвокат Швырева рассказала об особенностях развода с иностранным гражданином

Глава Ростовской областной коллегии адвокатов «Паритет» Надежда Швырева рассказала об особенностях развода с иностранцем.

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Она отметила, что гражданин РФ, проживающий за пределами России, может расторгнуть брак с иностранным супругом, который также проживает за пределами РФ, обратившись в российский суд. Об этом говорится в статье 160 Семейного кодекса РФ. Не имеет значение, чье гражданство имеет один из супругов. Расторжение таких браков производится согласно российскому законодательству.

Швырева в беседе с «Южным Федеральным» добавила, что расторгнуть брак с иностранцем можно при обращении в органы ЗАГС или через суд.

По словам адвоката, расторжение брака в ЗАГСе допускается, когда у пары нет общих несовершеннолетних детей и оба супруга согласны на развод. Кроме того, развестись в ЗАГСе можно по заявлению супруга, если второй супруг-иностранец признан судом безвестно отсутствующим или недееспособным, осужден на срок более трех лет.

В других случаях необходимо обращаться в суд. Швырева подчеркнула, что российские суды имеют право рассматривать дела о расторжения брака с участием иностранцев или лиц без гражданства, если один их супругов является гражданином России.

Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или за пределами РФ, можно предъявить в суд по его последнему известному месту жительства в России. Это прописано в статье 29 Гражданско-правового кодекса РФ.

Однако зачастую мировые судьи игнорируют это и возлагают обязанность доказать место жительства иностранца на российской территории. Решить такую проблему можно в вышестоящих судах, однако на это может уйти много времени.

Данные правила действуют при разделе имущества и определения места жительства детей. Об этом говорится в ГПК РФ.

При рассмотрении споров по детям нужно определить предмет иска: определение места жительства ребенка и порядке общения с ним рассматривается по правилам, установленными российским законодательством.

Если спор связан с похищением несовершеннолетнего одним из родителей, то правила его рассмотрения регламентируются «Конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей» и правилами процессуального законодательства России.

Ранее психолог посоветовал плакать, кричать и бить подушку во время развода.