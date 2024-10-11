Эксперт объяснил причины возникновения осенней хандры

Психолог Ирина Крутских назвала четыре симптома, которые говорят, что пора к специалисту
С приходом холодного и дождливого октября многие люди начинают испытывать так называемую осеннюю хандру. Это состояние также известно, как сезонное аффективное расстройство (САР) – форма депрессии, возникающая в определённые периоды года. Симптомы САР включают в себя снижение настроения, усталость, нарушения сна и аппетита, а также трудности с концентрацией внимания.
В новом эксклюзивном материале от редакции RuNews24.ru Ирина Крутских, клинический психолог, КПТ-терапевт, EMDR-практик, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова, расскажет о причинах возникновения осенней хандры, а также даст пару советов о том, как её можно побороть.
Осенняя хандра может наступать по нескольким причинам:
- Сокращение светового дня. С уменьшением продолжительности светового дня снижается уровень солнечного света, что влияет на выработку серотонина и мелатонина – нейромедиаторов, отвечающих за настроение и сон, а также потери организмом привычного уровня витамина D. Это может привести к состояниям апатии и депрессии, перепадам настроения и снижением энергии;
- Изменение температуры. Переход от теплого к прохладному, холодному сезону может вызывать стресс и дискомфорт, что также влияет на психоэмоциональное состояние;
- Осень – это сезон простуд и гриппа, что может ослабить иммунную систему и способствовать ухудшению общего самочувствия.
«Эти факторы в совокупности создают условия для возникновения осенней хандры, которая может перерасти в более серьезные формы депрессии», – пояснила врач.
Способы поднять настроение и помочь справиться с осенней хандрой:
- Социальные взаимодействия: проведение времени с друзьями и близкими, участие в общественных мероприятиях могут создать ощущение поддержки и снизить чувство одиночества;
- Регулярные физические упражнения способствуют выработке эндорфинов, которые улучшают настроение. Прогулки на свежем воздухе;
- Занятия творчеством, такими как рисование, музыка или писательство, могут помочь отвлечься от негативных мыслей и поднять настроение;
- Использование специальных ламп для светотерапии может помочь компенсировать недостаток солнечного света и улучшить общее самочувствие;
- Уделите внимание своему питанию, выбирайте продукты, богатые витаминами и минералами. Чтение книг или просмотр фильмов также могут помочь отвлечься от негативных мыслей.
Также собеседница издания назвала ряд симптомов, требующих обращения к психологу:
- Длительная апатия: если плохое настроение сохраняется более двух недель, и не проходит даже при смене деятельности.
- Изменения в аппетите: переедание или потеря аппетита могут быть сигналами о серьезных эмоциональных проблемах.
- Проблемы со сном: бессонница или чрезмерная сонливость могут указывать на наличие депрессивного состояния.
- Социальная изоляция: если вы начинаете избегать общения с близкими и друзьями или чувствуете себя «в спячке», это может быть тревожным сигналом.
«Если вы замечаете у себя эти симптомы, важно не игнорировать их и обратиться за помощью к психологу или психотерапевту», – заключила клинический психолог.