Психолог рассказал, с чего нужно начинать путь к похудению

Решение о любых изменениях сначала нужно принять внутри себя, рассказала в беседе с ИА sovainfo.ru психолог и нутрициолог Ирина Пронягина.

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"Люди, которые приходят ко мне для того, чтобы учиться правильно и сбалансированно питаться, - это именно те люди, которые готовы на себя потратить энергию и время. То есть начали признавать, что они есть. Они осознали, что нужно любить себя, ценить и заботиться о себе".

Для здорового питания не требуется много сил и времени, но меню необходимо продумать заранее.

"Нужно подумать о себе, когда ты составляешь список продуктов, и не сосиски купить, а кусок мяса и, например, с вечера его запечь. То есть вопрос не в том, что сбалансированное питание - это сложно, его продумывать надо", - отметила эксперт.

В здоровом рационе должно быть много овощей, белка, цельнозерновых продуктов. И блюда в таком меню не сложнее, чем в привычном многим.

"Начинать нужно с принятия решения заботиться о себе, - подчеркивает эксперт. - Мы часто не признаем, что готовы помогать детям, близким, но не себе. Варить бульон для болеющих - это пожалуйста, но варить его для себя - это нет, это уж слишком".

После того как пришло осознание и уверенность в необходимости изменений, появляются разные пути. Можно самостоятельно разработать план питания и отказаться от вредной пищи, а можно обратиться к специалисту.

Эксперт на основании анализов поможет выявить слабые моменты, например нехватку витаминов и микроэлементов, и начать их компенсировать с помощью питания. Но параллельно обязательно нужно работать над мышлением и изменением образа жизни.

"Если человек не ищет причин, почему еда - это единственное наслаждение в его жизни, почему мы переедаем, заедая свое счастье и несчастье, то глобально ничего не поменяется", - подытожила Ирина.

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