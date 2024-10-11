Как сделать удаленку эффективной

«Известия» опубликовали материал основателя платформы для взаимодействия с самозанятыми «Консоль.Про» Михаила Провизиона о том, как организовать и сохранить продуктивность удаленной работы.

В первую очередь, эксперт порекомендовал полностью не отказываться от офиса. Дело в том, что дистанционный режим идеален для решения отлаженных задач. Если речь идет о запуске новой, тогда лучше иметь пространство для живого общения. Плюс – офис может сыграть важную представительскую функцию, например, для клиентов, воспринимающих наличие офиса как показатель стабильности компании.

Второй важный момент – это предотвращение выгорания работников на удаленке. Эксперт предложил для этого несколько инструментов:

следить за настроением работников. Например, использовать «термометр недели», с помощью которого сотрудники по 10-балльной шкале оценивают свое настроение в каждый день недели в специальной анонимной анкете. Затем результаты формируют в «среднюю температуру» по отделу. Этот способ позволит обнаружить проблемы и решить их на самой ранней стадии;

использовать «открытый микрофон», по которому можно задать свой вопрос или поведать о какой-либо рабочей проблеме.

В третьих, для поддержки корпоративного духа необходимо пользоваться атрибутами компании для напоминания о ее ценностях, миссии и принципах. Например, дарить новым сотрудникам приветственные подарки с фирменным логотипом. Это поможет им почувствовать связь с коллективом. Также для живого общения можно организовывать тимбилдинги, фестивали, спартакиады. Это поможет сплотить команду. Да и в целом, именно корпоративная культура должна стать основой дистанционной работы.

Четвертый момент – это развитие «самоходности». Как разъяснил эксперт, это способность работника к самостоятельности. То есть работник должен брать на себя ответственность за выполнение задачи и без контроля со стороны руководства доводить ее до конца. Такая автономная работа придаст всей системе устойчивость.

В пятых, для повышения компетентности персонала, использовать в качестве оценки результатов работы так называемые метрики. Например, менеджеру по продажам установить в неделю такие метрики: из 40 контактов с целевыми клиентами договориться о двух встречах. Если работник их выполняет, значит, с обязанностями он справляется и других инструментов для контроля качества руководству не потребуется.

Как показали результаты исследования Русской школы управления, на рабочий настрой влияют следующие факторы: