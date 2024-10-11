Психолог Михаил Лабковский рассказал, как общаться с токсичными людьми. Эксперт отметил, что такое поведение возникает не от счастливой жизни. Об этом Лабковский написал в своём телеграм-канале.

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«Люди, высмеивающие других и отпускающие негативные комментарии — это люди, которые страдают, но изо всех сил игнорируют это. И благодаря насмешкам они превозносят себя на фоне других. Высмеивать и насмехаться — это агрессия. Почему человек может быть агрессивным, если никто не нарушал его личных границ и не причинял вреда? Потому что ему хреново с собой, и так он обороняется от мира, который ему страшен», — отметил психолог.

Эксперт отметил, что поставить обидчиков на место достаточно легко, поскольку внутри они достаточно уязвимы. Стоит ли это желать — другой вопрос.

«Я бы рекомендовал вам задуматься — а зачем вообще реагировать и тратить свои нервы? Вы не их лечащий врач и не обязаны всё это выслушивать. Вы вправе отвечать или наоборот молчать, заканчивая диалог в самом начале. Обидчикам вы ничего не должны», — заключил Лабковский.

Психолог дал совет трудоголикам, которые забывают об отдыхе ради «великой цели».