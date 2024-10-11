Начавшая половую жизнь в 12 лет женщина раскрыла последствия

41-летняя жительница Великобритании Лора Хайнд-Уайт в статье для издания Daily Mail рассказала, как на ее жизнь повлияло решение начать половую жизнь в 12 лет. Она призналась, что впервые занялась сексом, чтобы произвести впечатление на сверстниц, но настоящее удовольствие от секса научилась получать лишь к 40 годам.

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По словам Хайнд-Уайт, первая менструация у нее случилась в 11 лет, но она почти ничего не знала об интимной жизни. Она читала подростковые журналы, которые публиковали подборки лучших поз для секса, и смотрела MTV, где сексуальная открытость преподносилась как нечто необходимое. Ее ровесницы много говорили на эту тему, и ей начало казаться, что лишь она одна еще не занималась сексом. Первым половым партнером женщины оказался 16-летний подросток, которого она считала лучшим другом.

«Я была так молода и наивна, что когда он закончил, встала, сделала небольшой реверанс и сказала "спасибо"», — описала свой опыт Хайнд-Уайт.

Вскоре родители узнали о поступке Хайнд-Уайт, но предпочли проигнорировать случившееся, чтобы не рушить репутацию приличной семьи. Реакция семьи привела к тому, что она стала бунтаркой: в 14 лет она сделала первую татуировку, в 15 лет уехала на две недели жить к 20-летнему мужчине, а в 18 лет вышла замуж за 35-летнего и родила ему двух детей. К этому моменту Хайнд-Уайт отчислили из школы, а в 30 лет она столкнулась с депрессией и подала на развод.

«Я поняла, что секс — это способ понравиться мужчинам, что, в свою очередь, привлекает неподходящих партнеров», — объяснила она.

Хайнд-Уайт призналась, что научилась получать удовольствие от секса лишь с нынешним мужем. Она добавила, что решила открыто говорить с детьми о сексе, чтобы они не повторили ее ошибок.

Эксперты магазина секс-игрушек ранее сообщили, что вариация позы наездницы, которая называется «пикантная тыква», поможет разнообразить интимную жизнь. Простая в исполнении позиция не потребует от партнеров гибкости и больших физических усилий. Зато пара сможет найти точку баланса.