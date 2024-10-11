Почему зумеры не хотят работать

Люди из поколения Z не ищут работу и не пытаются получить квалификацию. Заявки, которые получает потенциальный работодатель, зачастую исходят не от самого соискателя, а от его родителей. Молодежь же не хочет искать работу. Более того, когда дело доходит до собеседований, то очень часто претендент приводит с собой мать или отца. Кстати, часто именно из-за давления последних человек из поколения Z вообще начинает попытки трудоустройства.

© Lenta.ru

Зумерам оказалось тяжело работать в стандартном графике

По словам некоторых работодателей, идея нанять, например, молодого сантехника в новых условиях оказывается несбыточной мечтой. Ситуация усложняется еще и из-за того, что с так называемыми зумерами оказывается очень сложно работать. Опрос, проведенный Intelligent, показал, что 39 процентов работодателей избегают нанимать недавних выпускников колледжей. Оказывается, что они производят впечатление высокомерных, легко обижающихся, ленивых и неподготовленных к работе людей. Представители некоторых компаний констатируют, что зумеры «рассыпались» даже под небольшим давлением.

«Приходится ходить вокруг них на цыпочках, проявляя при этом особую деликатность, чтобы не обидеть их, не расстроить или не зайти слишком далеко», — заявил предприниматель Джессен Джеймс.

Такое явление распространено на американском рынке труда

Комментируя эту ситуацию, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Андрей Колганов рассказал «Ленте.ру», что, во-первых, данное явление в большей степени относится к американскому рынку труда, нежели к поколению Z во всем мире. Это связано с общим ростом благосостояния населения, что позволяет новому поколению на рынке труда иметь определенную подушку безопасности и предъявлять более высокие претензии к качеству рабочего места.

Во-вторых, американский рынок труда в настоящее время характеризуется достаточно низким уровнем безработицы. И это позволяет соискателям чувствовать себя более уверенно. Этот рынок более благоприятен для работника, чем в прошлые периоды. В-третьих, психологический момент. Поколение зумеров в большей степени проникнуто индивидуализмом. Поэтому оно предъявляет повышенные претензии. И в случае каких-то затруднений на работе зумеры очень легко увольняются.

«Не надо забывать, что работодатель привык к тому, что он царь и бог на рабочем месте. И поведение тех, кто с этим не согласен, его шокирует», — Андрей Колганов, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор.

Колганов полагает, что с зумерами в итоге произойдет то же самое, что случилось с поколением шестидесятых.

«Это ведь были бунтари, ниспровергавшие авторитеты. Хиппи, контркультура и прочее. Потом они превратились в поколение яппи. То есть успешных молодых людей. Они перебесились и стали делать карьеру. Их протест ни к чему реальному не привел. А жить как-то надо. Они стали приспосабливаться и приспособились», — считает экономист.

Он также согласился с тем, что наблюдаемый сегодня инфантилизм зумеров может обернуться их очень жестоким цинизмом в будущем. Контраст между поколением Z сейчас и этим же поколением через 10-15 лет окажется очень резким. Это будут сильно разочарованные в жизни люди, которые при этом крепко держатся за свое положение. Они будут энергично работать локтями, будучи уверенными в том, что весь мир их обидел, и поэтому они могут делать с этим миром все, что угодно.

Зумеров назвали инфантильными

В свою очередь, ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности, психологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Ениколопов констатировал, что одна из причин такого поведения зумеров — это общая для развитых стран тенденция — инфантилизация. Не случайно подростковый возраст продлили до 25 лет.

«Более того, у молодых людей сейчас сформировалось болезненное отношение к нарушению личностных границ. Поэтому замечание по работе воспринимается как наезд на личностные границы. Иными словами, они путают, где эти границы — важная и серьезная вещь, а где право начальника быть недовольным выполненной работой. Отчасти это связано с их нарциссическим образом жизни и времяпрепровождением», — сказал психолог.

Ениколопов полагает, что по мере развития ситуации работодатели будут вынуждены все чаще и все в больших масштабах трудоустраивать людей «со стороны». То есть тех, кто готов работать.

«Возникает образ мигранта как человека, который работает. Он может оказаться на любом производстве, в тяжелой промышленности, в науке и где угодно. Потому что "свои" будут в это время бить баклуши. А когда начнут помирать с голоду, то пойдут на стройку или в курьеры», — подытожил психолог.

Ранее опрос, проведенный Deloitte, показал, что в ближайшие два года сменить работу планируют около 40 процентов зумеров. При этом у большинства из них еще нет семей и финансовых обязательств. Многие проживают вместе с родителями.