Названа портящая сексуальную жизнь безобидная привычка

Чрезмерная любовь одного из партнеров к объятиям и тактильному контакту может испортить сексуальную жизнь в паре, уверяет психотерапевт Наташа Сильверман. Такое мнение она высказала в разговоре с изданием The Guardian.

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Сильверман объяснила, что человек, предпочитающий выражать свои чувства путем физического контакта, может считать, что чем больше он прикасается к партнеру, тем лучше для отношений. Однако подобное поведение может привести к проблемам в спальне, предупредила она.

Психотерапевт отметила, что правильного количества объятий не существует, но когда один человек «душит физической привязанностью» другого, это неизбежно отражается на качестве секса и его частоте. По ее словам, когда один партнер хочет больше обниматься, другой, менее нуждающийся в тактильном контакте, начинает эмоционально отдаляться, чтобы сохранить ощущение свободы и автономии. Это явление в психологии называется парадокс желания близости.

«В итоге получается замкнутый круг: один человек отступает, пытаясь увеличить дистанцию, другой все время пытается ее сократить», — добавила Сильверман.

Ранее эксперт по отношениям Аннабель Найт заявила, что страсть может исчезнуть из отношений по многим причинам, включая сильный стресс. Чтобы не потерять интерес к интимной близости, она призвала партнеров оставлять телефоны за пределами спальни.