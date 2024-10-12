Психолог рассказала, как понять, что ваш партнер — абьюзер

Будучи ослеплёнными чувствами, люди не всегда сразу видят, что поведение партнёра выходит за рамки допустимого. Такое явление называется абьюзом. Особенно это проявляется в отношении мужчин, но абьюзерами могут быть и женщины. Психолог Майя Голубева назвала пять признаков того, что вы стали жертвой абьюзивных отношений и с этим срочно необходимо что-то делать.

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Кто такой абьюзер

В современном обществе всё чаще звучит слово «абьюзер», особенно в контексте отношений с мужчинами. В интервью ИА RuNews24.ru психолог консультативной службы «Первая помощь» Майя Голубева рассказала, от каких мужчин следует держаться подальше.

Как отметила психолог, абьюз — это форма насилия, при которой один человек регулярно унижает, оскорбляет и контролирует другого. Жертвами абьюза могут быть не только женщины, но и мужчины.

Каковы признаки абьюзера

Чтобы определить абьюзера, необходимо обратить внимание на его поведение. Зачастую влюблённые видят в своих партнёрах только хорошее, но это далеко не всегда так. По каким признакам можно понять, что ваш любимый человек абьюзер:

Он старается регулировать все сферы вашей жизни, подавляет вашу свободу и независимость. Запрещает общение с друзьями и родственниками, чтобы вызвать чувство одиночества. Контролирует ваши финансы, ограничивает передвижение. Может унижать, чтобы подорвать вашу самооценку, угрожает, пытаясь заставить вас почувствовать себя беспомощной и зависимой. Он может прибегнуть к физическому насилию, лгать и манипулировать, чтобы получить желаемое.

Что делать, если ваш партнёр — абьюзер

Если вы заметили подобные признаки у любимого человека, то следует немедленно попросить помощи у профессионалов.

«Иначе мужчина-абьюзер выжмет все соки из своей жертвы», — советует Голубева.

Специалист обратила внимание, что женщины часто не способны уйти от таких отношений самостоятельно. А бездействие может оказаться фатальным.

Можно ли спасти отношения, если партнёр надоел?

Однако не стоит спешить с расставанием, если вы просто устали друг от друга. Некоторые пары сталкиваются с ситуацией, когда из отношений словно пропадают эмоции и всё движется механически. В такие моменты усталости как будто пропадает сам смысл того, чтобы оставаться вместе. Первая реакция, как правило, — пора расставаться. На самом деле пару вполне можно спасти.