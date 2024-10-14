Сексуальные фантазии: о чем мечтают женщины во всем мире

Будущей звезде «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон было всего пять лет, когда в 1973 году вышла книга Нэнси Фрайди «Мой тайный сад: Женские сексуальные фантазии». В ней были собраны сотни историй анонимных американок, которые с отчаянным откровением рассказывали о своих секс-мечтах, заодно признаваясь в том, что так или не так в их семейной жизни. Андерсон прочла книгу только много лет спустя, готовясь к роли сексолога в сериале «Половое воспитание», и была поражена историями женщин. Через 50 лет после выхода бестселлера, выковавшего сексуальность целого поколения, Андерсон решила повторить эксперимент: она попросила женщин со всего мира рассказать об их сексуальных фантазиях и собрала эти истории в книгу, которую назвала «Хочу». «Лента.ру» изучила книгу Андерсон, узнала, какие секс-картинки преследуют современных жительниц разных стран, и побеседовала со специалистами о значении этих фантазий.

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Стыд за фантазии

Всего Андерсон получила более 1800 писем со всего мира, включая Россию, — чтобы издать их все, потребовалось бы восемь таких книг. Проанализировав признания о самых тайных фантазиях, актриса разделила их на 13 глав, среди которых «Быть объектом поклонения», «Кинки», «Власть и подчинение», «Наблюдатели и наблюдаемые», «Незнакомцы», «Нежнее, нежнее» и другие. В процессе подготовки книги актриса убедилась, что за 50 лет, которые прошли с момента выхода работы Фрайди, женщины стали свободнее в желаниях, однако стыд, чувство вины и смущение все еще преследуют их, когда речь заходит о теме секса. Сохранилось и множество табу на выражение своих желаний и демонстрацию особенностей женского тела, которые женщины преступают очень аккуратно.

«Фантазирую о сексе во время менструации. Есть что-то очень честное в этом. Грязно, естественно, мило и дерзко. Это что-то настолько стигматизированное, что способно делать людей ближе друг к другу. Можно любить женщину, даже когда она кровоточит и ей больно. Находить красоту в способности рожать детей. Секс во время месячных — это очень заводит, обожаю его», — из писем к Джиллиан Андерсон.

Как заверила клинический, перинатальный и репродуктивный психолог, супружеский терапевт, специалист по работе с запросами сексуальной сферы Школы женского здоровья «Лелея» Виктория Иванникова, сексуальные фантазии, включая стыдные, являются нормальной и неотъемлемой частью интимной сферы любой женщины. По мнению эксперта, они помогают разобраться в собственных чувственных потребностях, внутреннем наполнении и том эмоциональном опыте, который может быть прожит только таким способом.

«Важно помнить, что не существует правильных или неправильных, плохих или хороших фантазий. Любые истории, картинки, ситуации, которые рисует воображение, — это что-то нужное и важное для психики. Да, бывает, что женщины стыдятся собственных фантазий, потому что разыгрываемый в них сюжет не соответствует каким-то нормам, традициям, принципам жизни общества или семьи, в которой воспитывалась девочка, но даже они на самом деле не являются чем-то, что нужно себе запрещать», — Виктория Иванникова, клинический, перинатальный и репродуктивный психолог.

Влияние «50 оттенков серого» или тревожный знак?

Еще одна часть книги Андерсон посвящена историям, на авторов которых, по мнению актрисы, повлияла эротическая литература, и прежде всего «Пятьдесят оттенков серого» Э. Л. Джеймс (2011). Андерсон опубликовала рассказы о БДСМ-фантазиях как в доминирующей, так и в подчиненной роли во всей красе: шибари и порка, плетки и розги, повязки на глаза и наручники, удушение и сдерживание, анальные пробки, фаллоимитаторы и вибраторы любой формы и размера. Многие женщины, описывающие потребность в подчинении, — успешные карьеристки, наделенные властью и ответственностью за семью.

Динамика власти играет значительную роль во многих фантазиях, что обеспокоило и саму Андерсон— ведь женщины, писавшие ей, мечтают о настоящих побоях, изнасилованиях и унижениях (в том числе по-настоящему происходивших с ними в детстве).

«Я думаю о том, как связала бы свою жизнь с плохими, недобрыми ребятами. Теми, кто грубо хватает тебя, смешивает боль с удовольствием, плевать на тебя хотел. Они приходят, уходят и оставляют следы на теле, но не в жизни. Их лица меняются, но они мускулистые и огромные, трахают сзади или прижав к стене. Связывают, бросают на пол, берут больше, чем дают, но я в восторге от того, как они это делают. В этих фантазиях иногда одиноко, но в них мне не нужны романтические связи для ощущения полноты жизни. Я предпочитаю глядеть на них издалека», — из писем к Джиллиан Андерсон.

Российские психологи отмечают, что мечты об изнасилованиях — это не всегда тревожный знак. Как рассказала в беседе с «Лентой.ру» врач-сексолог, психотерапевт, психиатр, клинический психолог Елена Малахова, жесткие фантазии женщин могут быть связаны с тем, что все больше пар практикуют «тематический» секс (БДСМ). Популярность таких сексуальных практик привела к тому, что даже в одиннадцатой редакции международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11), диагностическая рубрика «Садомазохизм» была введена с поправкой «принудительный».

С другой стороны, обращает внимание Малахова, содержание сексуальных фантазий зависит от множества факторов, в том числе от особенностей психосексуального развития конкретного человека, контекста его партнерских отношений (в частности, удовлетворенности ими), а также наличия травматического опыта.

«Необходимо заметить, что садомазо-тенденции в сексуальном поведении человека свойственны каждому из нас и наблюдались во всех исторических периодах. Возможно, обилие фантазий о насилии связано с тем, что снято некое табу на тематический секс, а также это может свидетельствовать о том, что сейчас в человеческой популяции преобладают нарциссическая травма и нарциссические нарушения. К примеру, если мы возьмем конец XIX — начало XX века, то тогда было много пациентов с истерическим неврозом — и сексуальные проявления там, соответственно, были другие», — Елена Малахова, врач-сексолог, психотерапевт, психиатр, клинический психолог.

Психолог Виктория Иванникова относит фантазии об изнасиловании, подчинении, похищении к запретным — однако подобные сюжеты, по ее словам, могут говорить о неосознанном желании снять с себя тяжелый груз ответственности, который женщина несет в обычной жизни.

«Если женщина привыкла быть сильной, ежедневно принимать много важных серьезных решений, у нее нет возможности расслабиться эмоционально и побыть уязвимой, то в фантазиях о сексуальном подчинении, она может неосознанно удовлетворять потребность освобождения себя от излишней ответственности, передавая власть над собой, своим телом и своей жизнью тому, кому она вынуждена в сюжете фантазии подчиниться», — говорит психолог.

«Или другой пример: женщина, фантазирующая об изнасиловании, может в такой своей фантазии правомерно заниматься сексом, который ей был запрещен в родительской семье. То есть интим и все, что касается сексуального наслаждения и удовольствия, были табуированы в семье. Женщины, занимающиеся сексом, там порицались. Девочка в такой обстановке уяснила для себя мысль: "Заниматься сексом — грязно и неприлично". В фантазиях о сексуализированном насилии уже во взрослом возрасте она помогает себе разрешить удовлетворить потребность в сексе, перекладывая вину за собственную "низость" на насильника», — Виктория Иванникова клинический, перинатальный и репродуктивный психолог.

Технологии и подсматривание

Одним из главных отличий сборника Андерсон от книги Фрайди стало то, что фантазии современных женщин испытали влияние технологической и цифровой революции. Социальные сети, массовая культура, технологии и приложения, доступ к порно подхлестывают фантазию — и женщины активно мечтают о сексе с заботливым роботом, инопланетянином с тентаклями или мутантом из лаборатории.

Возможность незаметно подглядывать за людьми, которую обеспечивают соцсети, неизбежно проникла в женские фантазии — и опрошенные рассказывают о мечтах подсматривать за изменами супругов, назначать встречи незнакомцам, участвовать в эротических шоу. Некоторые мечты о подсматривании не касаются секса напрямую, а затрагивают, к примеру, медицинские опыты над женщиной.

«Моя самая сокровенная сексуальная фантазия — это быть предметом изучения студентов-медиков. Я лежу в центре гигантской сцены, вокруг меня около тридцати студентов. Им можно смотреть и трогать меня, где бы они ни захотели, в целях изучения женского тела. Они все смотрят в мою вагину, разглядывают и узнают о разных ее частях, аккуратно трогают, тычут. Я достигаю оргазма, а они наблюдают за этим с профессиональной точки зрения и делают записи», — из писем к Джиллиан Андерсон.

Елена Малахова предполагает, что часто повторяющиеся сексуальные фантазии могут быть продуктом травмированной психики или потребности, которую психика хочет настоятельно и хотя бы через фантазирование реализовать.

«Не секрет, что психологические травмы не проходят бесследно, а часть из них превращается в сексуальные расстройства. Когда фантазии беспокоят пациента (и, например, совсем не про секс), то они могут дезадаптировать его семейную и сексуальную жизнь, в ряде случаев делать ее невозможной. Условную пользу от навязчивой фантазии можно извлечь в кабинете у специалиста, который поможет интерпретировать смысл фантазии и понять, а что же делать с этой информацией», — Елена Малахова, врач-сексолог, психотерапевт, психиатр, клинический психолог.

Женщины, которые хотят доминировать и восхищать

Конечно, динамика власти, с которой женщины любят играть в своих фантазиях, завязана не только на насилии по отношению к ним и их согласии подчиняться. Огромное количество писем посвящено фантазиями о почитании женщины как богини, как повелительницы — в них женщины рассказывают, как важно для них абсолютное принятие их тела и души.

«Я мечтаю о поклонении. Я вижу себя какой-то богиней, божественным существом, мощным, сильным, красивым, гораздо большим, чем то, кем я являюсь сейчас. В фантазиях я пифия, я ведьма, я сказочный персонаж из самых диких снов. Иногда я представляю себя голой, иногда в волшебном длинном, летящем одеянии, достаточно прозрачном, но простом и сексуальном. Льется лунный свет, он всегда в фантазиях. В мечтах мой партнер одет так же просто — в конце концов, это моя фантазия», — из писем к Джиллиан Андерсон.

«Я хочу, чтобы мной восхищались. Чтобы партнер жаждал моего тела, как наркотика, чтобы я чувствовала, что один мой обнаженный вид воспламеняет его», — из писем к Джиллиан Андерсон.

Не только секс

В книге Андерсон женщины раскрывают тайны не только сексуальные, но и эмоциональные. Некоторые письма пронизаны болью и тоской — их пишут женщины, состоящие в браке без любви, вдовы, переживающие горе, а также женщины со странными или неприемлемыми в обществе предпочтениями. В то же время другие письма — счастливые, дерзкие, хулиганские.

«Я практикую осознанные сновидения и таким образом каждую ночь занимаюсь сексом с Педро Паскалем из писем к Джиллиан Андерсон».

Виктория Иванникова напоминает: природа и причины возникновения тех или иных фантазий до конца не изучены, и бывает сложно сказать, почему женщина испытывает возбуждение от представления тех или иных сцен и сценариев. Однако сексуальные фантазии сами по себе в большинстве случаев никак не вредят женщинам в реальной жизни, уверена она.

По мнению психолога, тревожиться стоит в том случае, если фантазии становятся доминирующей частью всей сексуальной жизни, уводя на второй план реальный секс и получение удовольствия от него, полностью заменяя сексуальную жизнь и при этом причиняя женщине страдания. Тем, кто оказался в такой ситуации, эксперт рекомендовала обратиться к сексологу.

«Однако если самой женщине комфортно от того, как есть, даже при отсутствии реального секса, но его наличии только в воображаемых картинках, если женщина умеет получать удовольствие уже от этого и она никак не страдает от сложившейся ситуации превалирования фантазий над реальностью, то и делать с этим ничего не стоит», — Виктория Иванникова, клинический, перинатальный и репродуктивный психолог.

Секс — это важная часть жизни, которая влияет на все остальные сферы, даже если женщина асексуальна. Когда женщину напрямую спрашивают о ее фантазиях, она, как показала книга Джиллиан Андерсон, говорит честнее, чем рассказала бы о настоящем опыте, — о том, как ей не хватает заботы и внимания, а может, самостоятельности и дикости: всего, чего у нее нет, может быть, никогда не будет, а может быть, и не нужно в реальной жизни. Но объединяют эти письма желание разобраться в себе и нужда в любви и уважении — даже в самых простых мечтах.