Как бороться с тревогой и почему стресс – это нормально

Давайте начнем с самого начала, а именно, начнем с определения. Заглянем в современный словарь.

«Стресс – это совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов - стрессов (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом) …».

Смотрите, как недалеко ушли от самого важного, даже словарь говорит нам, что стресс – это нормальная реакция организма на изменения в окружающей среде. Ключевое слово – «норма». В связи с этим включаем критическое мышление и понимаем, что стресс – это не «ужас ужасный», а нормальная реакция.

Правильно расставленные акценты помогают здраво взглянуть на ситуацию и сразу на словах «нормальная реакция» становится легче дышать. Правда? Внутренние убежденности очень сильно влияют на психологическое состояние. Стоит сместить акцент с ужаса, бича современности, на норму, как часть задачи решается автоматически.

Еще один волшебный метод, который сейчас был произведен, – это переименование проблемы в задачу. А там, где есть задача, есть круг возможностей. И снова наступает важный эффект – дышать еще немного легче. Отступает ненужная тревога с ненужной эмоциональной нагрузкой от напряженных мыслей.

Теперь снова вернемся к стрессу, а именно реакцией на стресс. Реакции вероятны самые разнообразные, все зависит от индивидуальных особенностей индивида, личностных характеристик, склада характера, типа нервной системы. Именно эти особенности и работу с ними тиражируют и нагоняют ненужное напряжение. Но! Мы-то теперь умные, нам-то теперь известно, что все это только задача.

Итак, есть задача – есть способы решения данной задачи. В преодолении напряжения при стрессе помогает переключение. Это такой незамысловатый способ, который доступен всем. Как это работает? В ситуации стресса человек все время думает о задаче и ее решении, не находя быстрого ответа мысли начинают бегать по кругу, напряжение нарастает. Давайте обратимся к самому очевидному, у всех в жизни была ситуация экзамена. Очень важное событие в жизни любого человека, тревоги и стресса не избежать. Что же делать?

Разделим задачу на несколько подуровней. Первый уровень назовем когнитивный. Обозначим для себя круг решения задачи, связанный с экзаменами. О чем идет речь? Конечно, речь идет о подготовке к этому экзамену. Составляем план подготовки к экзамену, продумываем время труда и отдыха.

Второй уровень - поведенческий. Приступаем к реализации плана и строгому соблюдению расписания. Такое действие упорядочивает не только наши действия, но и эмоции.

Третий уровень - эмоциональный. Эмоций не избежать, поэтому в моменты эмоционального напряжения следует переключать также при помощи поведения. Как только чувствуете избыток тревоги, откладывайте свое занятие, и тут - кто во что горазд: прогулка, прослушивание музыки, рисование, спорт, беседа с другом (подругой), общение с животными.

Уровень самосознания. Важный аспект, который люди часто упускают, так как не всегда умеют осознавать себя в моменте. Речь идет о том, насколько вы хорошо себя знаете, знаете свои реакции, свои поведенческие привычки на задачи разного уровня напряженности, свои мысли, свои чувства. А если вы себя знаете, то и удивляться не придется каждый раз, если в момент напряжения или постановки задачи у кого-то открывается повышенный аппетит или пропадает желание есть, а может быть наступает сонливость или бессонница, а может быть просыпается чрезмерная агрессивность или «медвежья болезнь» - у каждого своя реакция на стрессовую ситуацию. Так вот, если вы себя хорошо знаете, то понимаете свои реакции, они вас не удивляют, вы знаете, что с этим делать, вы понимаете, что стресс – это норма, ваши реакции вам подвластны, а от сюда придет спокойствие.

Всем известно, что в человеке живут рациональные и иррациональные мысли. С рациональными мыслями сразу все становится понятно, мысли эти правильные за все хорошее против всего плохого. Вот иррациональные мысли и установки, как раз те, которые важно осознавать, вычленять и корректировать. Альберт Эллис как раз и занимался этими вопросами. Он выделил аж целых 11 иррациональных установок, ведущих человека к фрустрации, эмоциональным нарушениям, преувеличению неудач. Если очень коротко описывать эти установки, то можно сказать следующее: нужно быть во всем компетентным и успешным, на наше благополучие влияют другие, плыть по течение – это настоящее счастье, все ужасно, если идет не так как запланировано и др.

Давайте на этом и остановимся, ход мыслей понятен, статья-то посвящена борьбе со стрессом, а не тому, как этот стресс разогнать. А бороться в данном случае будем, формируя позитивное мышление.

Каждый может найти для себя способ и метод. Берегите себя и успехов в преодолении стресса!