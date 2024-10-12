В августе число браков увеличилось, а разводов уменьшилось

В августе 2024 года наблюдался значительный рост числа заключенных браков на фоне снижения числа разводов на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество заключенных браков в августе 2024 года увеличилось на 18,3% по сравнению с июлем этого же года. Об этом сообщает «Росстат». В то же время число разводов в августе 2024 года показало снижение на 14,3% по сравнению с августом прошлого года.

За период с января по август 2024 года общее количество разводов уменьшилось на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Анализ данных за полгода показывает устойчивую тенденцию к снижению количества разводов в стране.

Ранее демограф-социолог, профессор Татьяна Ростовская рассказала, что женихи и невесты в России в основном вступают в брак в возрастной период с 25 до 34 лет, средний возраст невест сегодня более 27 лет, а женихов – 29-30 лет.