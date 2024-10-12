Женские профессии, которые мужчины считают самыми сексуальными

О том, что мужчины сходят с ума по женщинам определенных профессий, мы, конечно, догадывались. Однако сексуальный интерес представителей сильного пола распространяется дальше, чем увлечение медсестрами и стюардессами. Мы поговорили с Алиной Шуриной, сотрудником магазина для взрослых, которая рассказала о самых популярных запросах на женские костюмы и атрибуты определенных профессий в 2024 году.

Спортсменка

Чаще всего женщины приобретают костюмы по запросам своих партнеров, а запросы у них довольно интересные — современных мужчин невероятно привлекают женщины, увлеченные спортом. Так, в топе оказались теннисистки и фигуристки. Костюмы на данную тему запрашивают примерно так же часто, как и костюмы медсестер.

Артистка

У каждого мужчины есть свой идеал, сформированный на фоне интереса к популярным женщинам.

Алина: «Не думайте, что мужчин не интересуют звезды, большинство имеет любимую артистку, к образу которой стремится подтянуть свою женщину».

Партнершам приходится покупать парики и костюмы, похожие на те, в которых выступает любимая артистка их мужчины.

Учительница

Спрос на костюмы учительниц вырос на 60% во второй половине 2024 года. Как бы представители сильного пола не ненавидели школьные годы, перед девушкой в строгом костюме, как вариант — в очках и с собранными волосами, может устоять далеко не каждый. Учительница — сексуальный триггер для большого процента мужчин, причем, что интересно, костюмы на данную тему выбирают больше жители крупных городов.

Адвокат

В продолжение темы серьезных профессий — мужчины все больше сходят с ума по женщинам-адвокатам и риелторам. И если последние, в принципе, не имеют конкретного образа, то «лук» сексуального адвоката собрать не так сложно. Мужчинам тоже нередко хочется почувствовать себя в подчиненной роли, и адвокат в постели — безопасный для их эго вариант игры.