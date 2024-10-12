Простые способы и упражнения: как избавиться от повышенной тревожности
38 процентов опрошенных россиян признались, что постоянно ощущают тревожность. Тревога — это естественная реакция организма на стрессовые ситуации, но если она становится чрезмерной и мешает нормальной жизни, то важно знать, как с ней бороться. Подробнее о способах избавиться от состояния тревожности «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой.
Почему чаще всего возникает тревога
По ее словам, в большинстве случаев тревога возникает из-за мыслей, которыми человек может управлять самостоятельно.
Каждый сам является генератором своих мыслей, поэтому нам под силу ими управлять. Эти мысли формируют чувства, значит, и тревогой также можно управлять самостоятельно, — считает психолог.
Простые способы справиться с тревогой
Специалист отметила, что убрать тревогу помогут повседневные дела.
Например, если у человека есть маленькие дети или домашние животные, о которых нужно заботиться, то это поможет ему переключить внимание и справиться с негативными мыслями. Большое количество дел и бытовых задач успешно отвлекают, — считает Наумова.
Кроме того, как рассказала специалист, можно шить, вышивать крестиком, вязать или рисовать.
Однако не всем подойдут эти способы борьбы с негативными эмоциями, предупредила специалист.
Эти действия могут снять тревогу. Однако не всем они подходят, потому что есть люди, которые не любят монотонные занятия. Их они будут только раздражать, и тревога усилится, — объяснила Наумова.
Эксперт уверена, что тревогу помогут снизить:
- занятия спортом;
- встречи с друзьями;
- получение новых впечатлений;
- путешествия;
- танцы;
- прогулки;
- разгадывание головоломок.
Важно найти занятие, которое вам подходит и помогает успокоиться, — подчеркнула психолог.
«Противотревожные» упражнения
Также справиться с тревогой помогут специальные упражнения, которые можно делать самостоятельно, заверила специалист:
- Например, нужно замедлить дыхание, сесть поудобнее и обратить внимание на свое тело, как оно расположено по отношению к дивану или стулу, отметить, что вы ощущаете спиной или ногами. Это позволит вам замедлиться, обратить внимание на себя и начать успокаиваться.
- Можно закрыть глаза и послушать три звука внутри себя, прислушаться к своим ощущениям. А потом переключить свое внимание на окружающий мир и послушать три звука, которые вокруг вас, и обратить внимание на свои ощущения от них. Это позволит вам стать спокойнее.
- От тревоги можно избавиться, если нарисовать ее на бумаге и проговорить вслух причины, из-за которых вы ее ощущаете.
Можно нарисовать свою тревогу на листе бумаги. Это поможет вытащить негативные эмоции из себя. Лист нужно положить рядом и посмотреть на свою тревогу со стороны, почувствовать, что ее больше нет внутри. Также можно положить на бумагу свою руку и озвучить тревожные мысли, сказать вслух, что заставляет вас их испытывать, и освободиться от этих переживаний, — заключила Наумова.