Простые способы и упражнения: как избавиться от повышенной тревожности

38 процентов опрошенных россиян признались, что постоянно ощущают тревожность. Тревога — это естественная реакция организма на стрессовые ситуации, но если она становится чрезмерной и мешает нормальной жизни, то важно знать, как с ней бороться. Подробнее о способах избавиться от состояния тревожности «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой.

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Почему чаще всего возникает тревога

По ее словам, в большинстве случаев тревога возникает из-за мыслей, которыми человек может управлять самостоятельно.

Каждый сам является генератором своих мыслей, поэтому нам под силу ими управлять. Эти мысли формируют чувства, значит, и тревогой также можно управлять самостоятельно, — считает психолог.

Простые способы справиться с тревогой

Специалист отметила, что убрать тревогу помогут повседневные дела.

Например, если у человека есть маленькие дети или домашние животные, о которых нужно заботиться, то это поможет ему переключить внимание и справиться с негативными мыслями. Большое количество дел и бытовых задач успешно отвлекают, — считает Наумова.

Кроме того, как рассказала специалист, можно шить, вышивать крестиком, вязать или рисовать.

Однако не всем подойдут эти способы борьбы с негативными эмоциями, предупредила специалист.

Эти действия могут снять тревогу. Однако не всем они подходят, потому что есть люди, которые не любят монотонные занятия. Их они будут только раздражать, и тревога усилится, — объяснила Наумова.

Эксперт уверена, что тревогу помогут снизить:

занятия спортом;

встречи с друзьями;

получение новых впечатлений;

путешествия;

танцы;

прогулки;

разгадывание головоломок.

Важно найти занятие, которое вам подходит и помогает успокоиться, — подчеркнула психолог.

«Противотревожные» упражнения

Также справиться с тревогой помогут специальные упражнения, которые можно делать самостоятельно, заверила специалист:

Например, нужно замедлить дыхание, сесть поудобнее и обратить внимание на свое тело, как оно расположено по отношению к дивану или стулу, отметить, что вы ощущаете спиной или ногами. Это позволит вам замедлиться, обратить внимание на себя и начать успокаиваться.

Можно закрыть глаза и послушать три звука внутри себя, прислушаться к своим ощущениям. А потом переключить свое внимание на окружающий мир и послушать три звука, которые вокруг вас, и обратить внимание на свои ощущения от них. Это позволит вам стать спокойнее.

От тревоги можно избавиться, если нарисовать ее на бумаге и проговорить вслух причины, из-за которых вы ее ощущаете.