Меган Маркл рассказала, что подверглась травле во время беременности

Герцогиня Меган Маркл заявила, что была самым затравленным человеком в мире во время беременности. Об этом сообщает Daily Mail.

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Маркл призналась, что всегда воспринимала близко к сердцу комментарии в ее адрес. Поэтому герцогине тяжело справиться с оскорблениями и хейтом. Она отметила, что большую часть ненависти в свой адрес получила именно в период беременности. Гормоны тоже оказали влияние на ее состояние. Меган хотелось еще больше защитить себя и детей в этот период.

«Вы просто подумаете об этом и задумаетесь о том, почему люди могут быть такими ненавистными. Это не просто издевательства, это жестокость. Зачем это делать, когда женщина беременна или когда только родила, это же такое нежное и священное время», — поделилась герцогиня.

Маркл отметила, что сейчас пытается держаться подальше от хейта и соцсетей ради собственного благополучия.

В октябре Меган Маркл раскритиковали за откровенное платье на гала-вечере детской больницы в Лос-Анджелесе. Она вышла в свет в красном макси-платье Carolina Herrera с глубоким декольте и разрезом.

Ранее Меган Маркл впервые за долгое время появилась на публике без принца Гарри.