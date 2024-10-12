В Госдуме объяснили рост популярности любовных романов

Вероятно, женщинам не хватает романтики в отношениях.

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В браке мужчины «не балуют» супруг, привыкнув к совместной жизни.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Любовные романы — это вечный жанр, они пользовались популярностью всегда и во все времена. На мой взгляд, с начала книгопечатания романов. Я не думаю, что как-то время действует на них. Просто больше читают женщины, чем мужчины. Женщины любят любовные романы, телевизионные передачи на каналах, где про любовь, "Рабыня Изаура" и прочее. Я считаю, что это нормально. Я из своих наблюдений вижу, что и взрослые женщины любят любовные романы. Может быть, им в жизни не хватает романтики. Мужчины же быстро привыкают к семейным отношениям, уже с романтикой не очень балуются. Наверное, стоит [читать любовные романы мужчинам — прим. ГМ]».

Ранее стало известно, что в России подскочили продажи любовных романов. Они выросли с января по сентябрь почти на 40%. Эксперты объясняют это желанием аудитории «уйти от негатива», пишет РБК.