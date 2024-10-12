Психолог дал совет по борьбе с осенней хандрой

Это может помочь избавиться от апатии и желания «спрятаться в тяжёлый кокон».

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Рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Елена Соловьёва.

«В психотерапии используется такая солнечная терапия. Если человек жёстко подвержен сезонным депрессиям, то делают такие солнечные комнаты, там устанавливают специальное оборудование, которое имитирует солнечный свет. Человека туда помещают, как воздушные ванны, только он должен принимать солнечные ванны. В домашних условиях такого мы воспроизвести не сможем. Даже самая яркая лампочка не будет повторением солнечного света. Поэтому здесь приходит замещающий способ, цветотерапия — очень простая рекомендация. Когда вы чувствуете сезонную перемену настроения, апатичность, желание спрятаться в тяжёлый кокон, нужно отдавать предпочтение абсолютно во всём ярким летним цветам — белое, жёлтое, зелёное, ярко-синее, ярко-голубое. Носить, окружать себя ими».

Соловьёва отметила, что хозяева собак быстрее адаптируются к переменам погоды.

«Люди, у которых есть собака, они быстрее адаптируются к различным погодным условиям, и вот эта безысходность постоянно гулять с собакой, она приучает людей к тому, что они на воздухе находятся больше. Обратите внимание, что основная масса людей, если мы не возьмём собачников, а просто людей, мы ведь в эту холодную погоду на воздухе предпочитаем не находиться. Там неприятно и нет солнца, там холодно».

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