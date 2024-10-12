Психолог рассказал о преодолении послеродовой депрессии

Специалист межрайонного перинатального центра Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Наталья Емельяненко объяснила, что делать в такой ситуации и как проявляется это состояние.

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Она отметила, что 7-10 % женщин после родов сталкиваются с этим. Послеродовую депрессию вызывают несколько факторов. Некоторые из них внутренние - биологические, гормональные, генетические. Другие - внешние - стрессы, конфликты, напряженные ситуации и потери.

Кроме того, если у пациентки есть предрасположенность, то запустить такое явление могут болезни, отсутствие стабильности в материальной сфере, конфликты с близкими, снижение самооценки и многое другое.

Иногда в первые дни после родов появляются подавленность, усталость и снижение настроения. Однако это еще не свидетельствует о наличии депрессии. Тем не менее об этом можно говорить, если признаки держатся более 2-3 месяцев, а также сопровождаются нарушением сна, аппетита и мышления.

Эксперт подчеркивает, что мамы способны ухаживать за малышом даже без эмоциональной привязанности к нему. У них даже вырабатывается чувство вины и беспомощности по этому поводу.

Емельяненко подчеркнула, что в случае обнаружения подобных симптомов следует обратиться к психологу или психотерапевту. Сделать это лучше всего вместе с партнером, чтобы выявить истинную причину состояния.

Также женщина способна помочь себе и самостоятельно. Например, приняв поддержку родных или найдя дополнительные ресурсы в хобби. Особенно важно не углубляться в будущее, жить "здесь и сейчас", сообщает региональный Минздрав.

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