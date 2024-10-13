Как освоить новую профессию, не отрываясь от воспитания детей

На портале "Работа России" по программе переобучения женщин в декрете доступно до девяти тысяч образовательных курсов. Среди услуг - женские клубы, программы переобучения и повышения квалификации, помощь карьерных консультантов.

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Нынче здесь, завтра там

Обучение по национальному проекту "Демография" помогло жительнице Пскова Алине Ильиной кардинально изменить не только профессию, но и жизнь.

Алина два года работала сметчиком, но после рождения ребенка поняла, что нужно искать другую профессию. И вскоре поняла: сфера SMM (Social Media Marketing) ей подходит по всем параметрам. И работа всегда есть, и заниматься этим можно удаленно, а график определяешь самостоятельно. Когда ребенку исполнился год, Алина решила, что пришло время для профессионального обучения, и нашла подходящее направление на портале "Работа России".

"Я зарегистрировалась на "Госуслугах", выбрала подала заявку, - рассказывает Алина. - Буквально через месяц меня пригласили на обучение. Оно проходило онлайн. Потом выслали сертификат о прохождении профессиональной переподготовки. А уже через полгода я нашла первых клиентов и начала полноценно работать по новой профессии".

Потом Алина зарегистрировалась самозанятой и работает с крупными проектами.

"Новая профессия принесла мне хороший доход, новые эмоции и знакомства, встречаюсь с интересными людьми, путешествую. Сегодня я по работе в Петрозаводске, завтра в Пскове, а послезавтра - уже в Москве. Работать можно из любой точки мира, если под рукой есть телефон и ноутбук", - делится Алина. Молодая мама продвигать бренды через соцсети.

Каков вопрос - таков ответ

Тамбовская область стала участником первой волны комплексной модернизации службы занятости, которая стартовала в прошлом году при поддержке национального проекта "Демографии". Услуги и сервисы клиентам теперь оказываются по-новому.

Например, "Открытый отбор". Это новый сервис, который позволяет пройти очное собеседование у работодателя. Нет ограничений по времени общения, а это значит, что соискатель может задать все интересующие его вопросы и получить обстоятельные ответы. Такое общение позволяет работодателю удачно закрыть вакансию, а соискателю найти работу в кратчайшие сроки, что особенно важно.

Или взять женские клубы, появившиеся после обновления службы занятости. Они сразу стали очень востребованными. И помогают женщинам понять, что инициатива предоставляет женщинам большие возможности для профессионального роста, обмена опытом и поддержки в различных сферах деятельности.

"Возможно, участницы женского клуба решатся создать свой бизнес или освоят необходимые навыки на нашей площадке. Ведь от идеи до реализации всего один шаг - принятие решения", - поделилась карьерный консультант Наталья Сысоева.

Помочь, кому очень трудно

В Санкт-Петербурге продолжается модернизация службы занятости при поддержке национального проекта "Демография". Здесь действует совместный проект кадрового центра "Работа России" и межрегиональной общественной организации поддержки семьи, материнства и детства "Врачи детям".

Вместе они помогают устроиться на работу тем, кто оказался в особенно трудной жизненной ситуации - мамам-одиночкам, петербурженкам старше 50 лет, женщинам-инвалидам.

"Сейчас проект работает во всех районах города. Это не просто семинары. Участницам дают домашнее задание: они практически осваивают необходимые компетенции и в дальнейшем применяют полученные навыки", - отметила начальник отдела профессионального самоопределения и карьерного роста кадрового центра "Работа России" Санкт-Петербурга Ольга Чернаус.

Справка РГ

В прошлом году 82 тысячи женщин освоили новую профессию или повысили квалификацию, не отрываясь от воспитания детей. А в 55 регионах функционирует более 600 женских клубов.

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