Психолог назвал эффективный способ распределения рабочих задач на неделе

Вторник и среда должны «быть очень продуктивными», в четверг стоит планировать дела на следующие пять дней.

Такими рекомендациями поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат медицинских наук, клинический психолог, психиатр, психотерапевт Марат Сараев.

«Совершенно верно будет, если все сложные, неотложные задачи перенести на начало недели, если выходные проведены правильно. Оптимально [выполнять основные задачи — прим. ГМ] во вторник, среду, когда человек выходит в рабочий режим. В понедельник ему нужно разгрести ещё то, что он оставил на прошлой неделе. Ему нужно наметить план на эту рабочую неделю. Соответственно, очень продуктивными были бы в рабочем режиме вторник и среда. Такие важные завершающие моменты, элементы, связанные с будущей неделей лучше планировать с четверга. Когда мы ставим задачи, в четверг на будущую неделю — на вторник или среду. В этом случае многие учёные, психологи считают, что наиболее эффективным образом будет выстроена рабочая неделя».

Ранее психолог назвала особенности внешнего вида «авторитетного» человека. Важную роль играют естественность и правильно подобранная одежда. Для «умного» вида следует также надеть очки без оправы. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Эльда Медоева.