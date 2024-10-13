Как справиться с негативными эмоциями

Негативными мы называем эмоции, которые доставляют нам дискомфорт — это может быть грусть, тревога, злость, зависть, обида и подобные чувства, испытывать которые неприятно самому или неловко перед кем-либо. Часто от нахлынувшего «негатива» хочется избавиться, как от какого-то зуда — заглушить в моменте или перестать испытывать насовсем, в том числе из-за восприятия. Психолог и гештальт-терапевт Жаля Аскерова поделилась, почему это не совсем верная стратегия.

Не спешите избавляться от «негатива»

«Подобные эмоции — это естественная часть как жизни со всеми ее сюжетными поворотами, так и физиологии человека: наши реакции тесно связаны с гормональной регуляцией, поэтому тело и эмоции взаимосвязаны в обе стороны», — объясняет эксперт.

Эпизодически обижаться, злиться или расстраиваться — нормально, если такие эмоции не становятся ведущими, вытесняя другие ощущения. Получается, что бороться с собственной природой неэффективно, гораздо важнее научиться ее выдерживать и работать в сторону построения гармонии с собой.

Как облегчить переживание неприятных чувств

Практики осознанности

«Если отбросить контекст, в котором чаще всего встречается это слово у блогеров или у тех, кто их высмеивает, останется только смысловое ядро, а именно — фокус внимания и безоценочность», — отмечает психолог.

Навыки mindfulness развиваются через замедление и формирование контекста с собой. Выделяйте время на наблюдение за своими эмоциями, стараясь убрать все оценки и ярлыки: как они ощущаются в теле, можно ли «продышать» или «передвинуть» это ощущение, какие мысли при этом возникают. Регулярное «подключение к себе» в моменты уязвимости поможет сменить стратегию их проживания и не винить себя, если вам обидно или страшно.

Техники дыхания и мышечной релаксации

Работа с эмоциями через тело — это, по сути, обезболивающая таблетка экспресс-действия. Дыхание по квадрату «вдох — задержка — выдох — задержка» с равным интервалом, либо резкое перенапряжение всего тела с таким же резким расслаблением на выдохе — простые и действенные инструменты в моменты стресса или неприятных эмоций: они не только перенаправляют внимание с мыслей на тело, но и регулируют состояние на физическом уровне.

Творческое хобби

«Любое творчество помогает в проживании эмоций, расслабляет и замедляет — однако, если у вас нет желания и ресурса рисовать или писать, можно найти что-то, что будет его восполнять, а не растрачивать: картины по номерам, лепка из полимерной глины, раскраски-мандалы или пряжа для ручного вязания также помогут рассортировать мысли по полочкам», — предлагает психолог.

Общение с близкими по духу

Окружение — важная составляющая в формировании картины мира. Если вокруг люди, которые фокусируются только на негативе, а вы уже от него устали — возможно, стоит озадачиться новыми знакомствами, чтобы получить глоток свежего воздуха и альтернативный взгляд на те же жизненные ситуации. С поддерживающими же близкими важно делиться переживаниями, чтобы получить валидацию своих эмоций, а также конструктивную обратную связь или просто успокаивающие дружеские объятия.