Почему люди уродуют свое лицо и тело, становясь фриками

Психолог Косс: фриками люди могут становиться из-за психотипа личности. В Сети или по телевизору нередко можно встретить людей с очень нестандартной внешностью — они слишком увлекаются пластическими операциями и филлерами, татуировками и пирсингом, носят яркую одежду и ведут себя вызывающе. У такого поведение есть причины и о них «Секрету фирмы» рассказала кандидат психологических наук.

Кто такие фрики

Как объяснила кандидат психологических наук, психолог, КПТ-терапевт Оливия Косс, когда говорят о фриках, обычно имеют в виду людей с эксцентричным, кричащим внешним видом, который выходит за рамки общепринятых норм и стандартов.

«Изначально слово "фрик" использовалось в цирковом контексте, где так называли людей с физическими отклонениями, участвовавших в шоу как нечто необычное. Со временем термин расширился и стал применяться к тем, кто выбрал нестандартные формы для самовыражения через свою внешность».

Почему становятся фриками

Психолог выделила 3 главные причины, из-за которых люди предпочитают кардинально менять свою внешность.

1. Влияние среды, в которой чаще всего находится человек.

Это обычно касается людей из творческих сфер деятельности, которые окружены личностями с нестандартным мышлением. Такие люди экспериментируют с внешностью, проявляя свою творческую натуру, пытаясь найти себя и сделать что-то новое и уникальное.

«Речь идёт о групповой идентичности и творческом поиске себя. Иными словами, такие люди входят в роль "творческой натуры" настолько сильно, что действительно считают себя отличными от всего мира и самовыражаются нестандартными способами, что в их социальной группе считается признаком индивидуальности и мастерства».

2. Психотип личности.

По словам психолога, люди, имеющие потребность выделяться из толпы и быть в центре внимания, относятся к истерическому типу личности. Обычно они выбирают необычный, яркий стиль одежды, неординарную причёску и броский макияж. Демонстративное поведение — их кредо по жизни, они будто бы всегда находятся на сцене, поэтому и склонны к преувеличению и драматизации.

«Такие люди часто испытывают острую потребность быть замеченными, что для них крайне необходимо как питание и поддержка. Внешний вид для них, с одной стороны, является отражением их внутренней ценности, а с другой — инструментом, с помощью которого они привлекают внимание и восхищённые взгляды».

3. Самоповреждающее поведение.

Как объяснила эксперт, если на приём к психотерапевту приходит пациент с обилием татуировок и пирсинга, специалист в итоге поинтересуется, с чем было связано такое решение изменить внешность.

Как правило, клиент рассказывает какую-то историю или событие, которые принесли много переживаний и стресса. Таким образом, меняя внешность, он как бы компенсировал сильные эмоциональные переживания. Фриковатость в этом случае обычно некий посыл, который окружающие могут и не считать.

«В профессиональной среде это называют самоповреждающим поведением и связывают с тем, что в структуре личности присутствует в некоторой степени мазохистический компонент, который реализуется не только через внешность, но и в других сферах жизни».

Если вы слабо представляете, кто такие фрики, как они выглядят и чем руководствуются, то советуем ознакомиться с подборкой самых известных личностей вот здесь.