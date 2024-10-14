Названы фразы, которые нельзя говорить после секса

После ночи любви нельзя говорить друг другу фразы «Нормально?» или «Мне так хорошо еще ни с кем не было», рассказал NEWS.ru клинический психолог Артем Тараянц. Он добавил, что в стоп-листе также присутствуют выражения: «Давай в следующий раз отключим свет», «У меня такое было с бывшим», «Это было отвратительно» и «Тебе надо заняться спортом».

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«"Это было неплохо" — возникает впечатление какой-то субъективной шкалы крутости, до которой партнер немного не дотянул. "Ты все еще хочешь меня?" — партнер может почувствовать себя нелепо, поскольку после секса происходит сильная разрядка и чаще всего хочется немного отдохнуть. "Ох, нет, опять!" — может сказать девушка, которая не успела достичь оргазма, и тем самым спровоцировать у парня психогенную эректильную дисфункцию», — добавил Тараянц.

Эксперт считает, что слишком эмоциональные возгласы типа «О да-да, мне так хорошо» могут только рассмешить партнера. Фраза же «А я думал, что ты в постели другая», способна внушить девушке ужасный комплекс неполноценности, подчеркнул Тараянц.

«"Тебе надо заняться спортом" прозвучит как намек на некрасивое тело. "Интересно, сколько людей тут занимались любовью?" — эта фраза моментально вызовет отвращение. "Что за странный запах?" — эта фраза в подавляющем большинстве случаев будет принята лично на себя», — подытожил Тараянц.

Психиатр Александр Теслер ранее рассказал, что некоторым женщинам тяжело выйти из абьюзивных отношений. По его словам, многие из них стараются сохранить брак из-за страха оставить детей без отца или лишиться средств к существованию.